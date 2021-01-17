Олексій Навальний повернувся в Росію, де його відразу ж затримала поліція (фото, відео)

Літак з опозиціонером, який повинен був приземлитися у Внуково, перенаправили в Шереметьєво.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, як і обіцяв, 17 січня повернувся в Росію після лікування від отруєння імовірно "Новачком" в берлінській клініці "Шаріте".

В аеропорт росіянина разом з дружиною привезли на урядовому автомобілі з мигалками, яке супроводжував ще один автомобіль, а також екіпажі поліції.

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На відміну від інших пасажирів, Навальний з дружиною пройшли реєстрацію на рейс "Берлін-Москва" за допомогою співробітників федеральної поліції Німеччини до того, як співробітники аеропорту почали реєструвати інших людей, що летіли цим же рейсом російської авіакомпанії "Перемога".

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Коли на борту літака Навального запитали, чи не боїться він арешту в Росії, той відповів, що "це неможливо".

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Незважаючи на те, що перед посадкою співробітники Berlin Brandenburg International попередили, що будуть знімати з рейсу тих, хто почне вести фото або відео зйомку, як тільки політик зайшов в салон, на нього відразу ж націлили об'єктиви камер телефонів.

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Тим часом в аеропорту "Внуково", куди попрямував борт з опозиціонером, було гаряче. Ще за кілька годин до прильоту Навального там почали збиратися журналісти, прихильники і противники політика і просто роззяви. Багато людей йшли з квітами і плакатами. У натовпі навіть помітили пасажира з величезним пітоном на шиї

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Не обійшлося без бійок і скандалів. У той час, що прилітає Навальний, очікується і приземлення борту зі співачкою Ольгою Бузової. Її шанувальниці вже стали об'єктом з боку прихильників опозиціонера.

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Тим часом поліція почала відтісняти на вулицю людей, який заполонили зал. Телеграм-канали повідомляють про десятки затриманих.

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Серед затриманих — соратники Навального — юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, помічник політика Ілля Пахомов, колишній фігурант "московського справи" Костянтин Котов і співробітник ФБК Руслан Шаведдінов. Пізніше поліція пов'язала кореспондента Daily Storm Антона Старкова, фотокореспондента "Коммерсанта" Івана Водоп'янова і коресподента "Росдержави" Кирила Борисова.

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За кілька хвилин до посадки аеропорт Внуково закрили для літаків, а всі рейси направили в зону очікування. Причиною такого рішення керівництва стала нібито поломка снігоприбиральної техніки. За інформацією Baza, літак Олексія Навального перенаправили в аеропорт Шереметьєво. Пізніше відповідна інформація з'явилася на табло аеропорту Внуково.

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Фото: Лентач

Фото: Ateo Breaking

В 19:12 за київським часом телеграм-канали повідомили про те, що літак з Навальний приземлився в Шереметьєво. Туди ж був перенаправлений і літак з Ольгою Бузової на борту. Тим часом поліція перекрила Ленінградське шосе в районі МКАД по шляху в Шереметьєво. Для проїзду залишили тільки одну сторону. Також перекрито Київське шосе на виїзді з Внуково.

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Незадовго до посадки політик зробив селфі з бортпровідниками.

Фото: Лентач

Навальний з дружиною першими пройшли до виходу, однак, як і всім іншим пасажирам, їм довелося чекати, поки автобуси під'їдуть до трапу.

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Після виходу з літака автобусом разом з іншими, що прилетіли цим же рейсом, Навальний поїхав до будівлі аеропорту, де повинен буде пройти паспортний контроль. Оскільки він знаходиться у федеральному розшуку, за російськими законами, за умови пред'явлення паспорта на прикордонному пункті він повинен бути затриманий. Політик вже встиг дати перший коментар журналістам на тлі банера з Кремлем ..

"Я абсолютно щасливий, що прилетів. Це мій найкращий день!", — заявив він і вибачився перед іншими пасажирами за те, що так сталося.

«Я нічого не боюся і вас закликаю нічого не боятися», — останнє, що сказав опозиціонер перед тим, як пройти контроль. Тим часом в аеропорту зібралися зустрічають.

Фото: Ateo Breaking

Як і передбачалося, при проходженні паспортного контролю Навального вже чекали поліцейські. Політик відмовлявся пройти з правоохоронцями, а адвокат опозиціонера зажадав пред'явити ордер.

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Співробітники поліції відвели Навального, не пустивши з ним його адвоката. Російський опозиціонер встиг попрощатися з дружиною Юлією, яку правоохоронці не чіпали.

Згідно заяви УФСІН по Москві, яке вийшло буквально в лічені хвилини після затримання, "17 січня 2020 року в аеропорту« Шереметьєво»співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії по м Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А.А. визначить суд. до рішення суду, він буде перебувати під вартою ".

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Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів в літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".

В кінці грудня проти Навального було порушено кримінальну справу про шахрайство за фактом нібито витрати їм на особисті потреби 356 млн рублів (близько 142 млн гривень) з коштів, перерахованих в різні фонди, в тому числі заснований ним Фонд боротьби з корупцією (ФБК).