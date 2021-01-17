Олексій Навальний повернувся в Росію, де його відразу ж затримала поліція (фото, відео)
Літак з опозиціонером, який повинен був приземлитися у Внуково, перенаправили в Шереметьєво.
Російський опозиціонер Олексій Навальний, як і обіцяв, 17 січня повернувся в Росію після лікування від отруєння імовірно "Новачком" в берлінській клініці "Шаріте".
В аеропорт росіянина разом з дружиною привезли на урядовому автомобілі з мигалками, яке супроводжував ще один автомобіль, а також екіпажі поліції.
На відміну від інших пасажирів, Навальний з дружиною пройшли реєстрацію на рейс "Берлін-Москва" за допомогою співробітників федеральної поліції Німеччини до того, як співробітники аеропорту почали реєструвати інших людей, що летіли цим же рейсом російської авіакомпанії "Перемога".
Коли на борту літака Навального запитали, чи не боїться він арешту в Росії, той відповів, що "це неможливо".
Незважаючи на те, що перед посадкою співробітники Berlin Brandenburg International попередили, що будуть знімати з рейсу тих, хто почне вести фото або відео зйомку, як тільки політик зайшов в салон, на нього відразу ж націлили об'єктиви камер телефонів.
Тим часом в аеропорту "Внуково", куди попрямував борт з опозиціонером, було гаряче. Ще за кілька годин до прильоту Навального там почали збиратися журналісти, прихильники і противники політика і просто роззяви. Багато людей йшли з квітами і плакатами. У натовпі навіть помітили пасажира з величезним пітоном на шиї
Не обійшлося без бійок і скандалів. У той час, що прилітає Навальний, очікується і приземлення борту зі співачкою Ольгою Бузової. Її шанувальниці вже стали об'єктом з боку прихильників опозиціонера.
Тим часом поліція почала відтісняти на вулицю людей, який заполонили зал. Телеграм-канали повідомляють про десятки затриманих.
Серед затриманих — соратники Навального — юрист Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Любов Соболь, помічник політика Ілля Пахомов, колишній фігурант "московського справи" Костянтин Котов і співробітник ФБК Руслан Шаведдінов. Пізніше поліція пов'язала кореспондента Daily Storm Антона Старкова, фотокореспондента "Коммерсанта" Івана Водоп'янова і коресподента "Росдержави" Кирила Борисова.
За кілька хвилин до посадки аеропорт Внуково закрили для літаків, а всі рейси направили в зону очікування. Причиною такого рішення керівництва стала нібито поломка снігоприбиральної техніки. За інформацією Baza, літак Олексія Навального перенаправили в аеропорт Шереметьєво. Пізніше відповідна інформація з'явилася на табло аеропорту Внуково.
В 19:12 за київським часом телеграм-канали повідомили про те, що літак з Навальний приземлився в Шереметьєво. Туди ж був перенаправлений і літак з Ольгою Бузової на борту. Тим часом поліція перекрила Ленінградське шосе в районі МКАД по шляху в Шереметьєво. Для проїзду залишили тільки одну сторону. Також перекрито Київське шосе на виїзді з Внуково.
Незадовго до посадки політик зробив селфі з бортпровідниками.
Навальний з дружиною першими пройшли до виходу, однак, як і всім іншим пасажирам, їм довелося чекати, поки автобуси під'їдуть до трапу.
Після виходу з літака автобусом разом з іншими, що прилетіли цим же рейсом, Навальний поїхав до будівлі аеропорту, де повинен буде пройти паспортний контроль. Оскільки він знаходиться у федеральному розшуку, за російськими законами, за умови пред'явлення паспорта на прикордонному пункті він повинен бути затриманий. Політик вже встиг дати перший коментар журналістам на тлі банера з Кремлем ..
"Я абсолютно щасливий, що прилетів. Це мій найкращий день!", — заявив він і вибачився перед іншими пасажирами за те, що так сталося.
«Я нічого не боюся і вас закликаю нічого не боятися», — останнє, що сказав опозиціонер перед тим, як пройти контроль. Тим часом в аеропорту зібралися зустрічають.
Як і передбачалося, при проходженні паспортного контролю Навального вже чекали поліцейські. Політик відмовлявся пройти з правоохоронцями, а адвокат опозиціонера зажадав пред'явити ордер.
Співробітники поліції відвели Навального, не пустивши з ним його адвоката. Російський опозиціонер встиг попрощатися з дружиною Юлією, яку правоохоронці не чіпали.
Згідно заяви УФСІН по Москві, яке вийшло буквально в лічені хвилини після затримання, "17 січня 2020 року в аеропорту« Шереметьєво»співробітниками відділу розшуку оперативного управління УФСІН Росії по м Москві був затриманий засуджений до умовного покарання Олексій Навальний, який з 29 грудня 2020 року перебував у розшуку за багаторазові порушення випробувального терміну. Подальшу міру запобіжного заходу Навального А.А. визначить суд. до рішення суду, він буде перебувати під вартою ".
Нагадаємо, що 20 серпня Навальний знепритомнів в літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".
2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.
Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".
В кінці грудня проти Навального було порушено кримінальну справу про шахрайство за фактом нібито витрати їм на особисті потреби 356 млн рублів (близько 142 млн гривень) з коштів, перерахованих в різні фонди, в тому числі заснований ним Фонд боротьби з корупцією (ФБК).