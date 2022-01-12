Партия Порошенко назвала время его прилета в Украину, чтобы "сэкономить бюджетные деньги"

Порошенко заявил, что Офис президента Украины "незаконно следит" за ним. Тем временем поклонники пятого главы государства готовятся к его прилету.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" (ЕС) Петр Порошенко, которого подозревают в госизмене, вернется в страну утром 17 января. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook.

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В "ЕС" заявили, что Порошенко прилетит в Киев 17 января рейсовым самолетом из Варшавы в целях "экономии бюджетных средств, которые Банковая тратит на незаконную слежку за ним".

Пятый глава государства посоветовал Банковой "не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку".

"Мы будем информировать вас о каждом шаге. Не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту. Я возвращаюсь 17 января в 9.00 утра", – заявил он.

В "ЕС" пояснили, что сейчас Порошенко работает в Брюсселе и встречается с международными партнерами. Он общается с представителями НАТО из-за увеличения уровня военной напряженности на границе Украины с РФ, а также "вторжения россиян в Казахстан", добавила пресс-служба партии.

Порошенко также поблагодарил поклонников, которые готовятся к его возвращению в Киев. В пресс-службе "ЕС" не написали, как именно они готовятся встретить политика.

Cоратница Порошенко, народный депутат от "ЕС" Ирина Геращенко в общении с Фокусом также не назвала мероприятия, запланированные в день прилета Порошенко.

"Все что мне известно, есть на сайте нашей партии", – отметила она.

Что ожидает Порошенко в Украине?

Лидеру "ЕС" сообщили о подозрении в госизмене в декабре прошлого года. Его обвинили в причастности к схемам поставок угля в Украину из ОРДЛО. По версии следствия, действия политика способствовали срыву импорта угля из ЮАР в 2014-2015 годах и финансированию боевиков на 200 млн гривен.

Печерский райсуд Киева 6 января наложил арест на все имущество и активы пятого президента.

Порошенко уже говорил, что вернется в Украину 17 января, в этот же день он хочет прибыть в суд и встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой.

Фокус подробно разбирал, как связано вручение подозрения Порошенко с его рейтингом.