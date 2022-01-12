Партія Порошенка назвала час його прильоту в Україну, щоб "заощадити бюджетні гроші"

Порошенко заявив, що Офіс президента України "незаконно слідкує" за ним. Тим часом шанувальники п'ятого глави держави готуються до його прильоту.

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" (ЄС) Петро Порошенко, якого підозрюють у держзраді, повернеться до країни вранці 17 січня. Про це повідомила пресслужба партії у Facebook.

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У "ЄС" заявили, що Порошенко прилетить до Києва 17 січня рейсовим літаком із Варшави з метою "економії бюджетних коштів, які Банкова витрачає на незаконне стеження за ним".

П'ятий глава держави порадив Банковій "не витрачати кошти на незаконне зовнішнє спостереження та прослуховування".

"Ми інформуватимемо вас про кожен крок. Не раджу владі лякати мене арештом прямо в аеропорту. Я повертаюся 17 січня о 09:00 ранку", — заявив він.

У "ЄС" пояснили, що зараз Порошенко працює у Брюсселі та зустрічається з міжнародними партнерами. Він спілкується із представниками НАТО через збільшення рівня військової напруженості на кордоні України з РФ, а також "вторгнення росіян до Казахстану", додала пресслужба партії.

Порошенко також подякував шанувальникам, які готуються до його повернення в Київ. У пресслужбі ЄС не написали, як саме вони готуються зустріти політика.

Cоратниця Порошенка, народна депутатка від "ЄС" Ірина Геращенко у спілкуванні з Фокусом також не назвала заходи, заплановані у день прильоту Порошенка.

"Усе, що мені відомо, є на сайті нашої партії", — зазначила вона.

Що чекає на Порошенка в Україні?

Лідеру "ЄС" повідомили про підозру в держзраді в грудні минулого року. Його звинуватили у причетності до схем постачання вугілля в Україну з ОРДЛО. За версією слідства, дії політика сприяли зриву імпорту вугілля з ПАР у 2014-2015 роках і фінансуванню бойовиків на 200 млн гривень.

Печерський райсуд Києва 6 січня наклав арешт на все майно й активи п'ятого президента.

Порошенко вже казав, що повернеться до України 17 січня, цього ж дня він хоче прибути до суду та зустрітися з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою.

Фокус докладно розбирав, як пов'язано вручення підозри Порошенка з його рейтингом.