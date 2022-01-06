Порошенко повернеться в Україну 17 січня і вимагатиме зустріч із генпрокурором

До 17 січня політик пообіцяв "захищати Україну в Європі перед російською агресією".

П'ятий президент, нардеп і лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, якого підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу, 17 січня запланував повернутися до України. Про це він повідомив у Facebook.

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"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва, щоб з'явитися до суду та провести зустріч із Генеральним прокурором, користуючись правом народного депутата на невідкладний прийом", — написав політик.

За його словами, наступного тижня він працюватиме в Європі "над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в країні".

Ще у своєму повідомленні Порошенко заявив, що влада в Україні намагається встановити авторитарний режим, як у Росії, Білорусі та Казахстані, але опозиція боротиметься з цим.

Як відомо, правоохоронці в грудні надіслали підозру Петру Порошенку, де йшлося про держзраду та сприяння тероризму. Це пов'язано зі справою про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу, яких нібито причетний експрезидент. Ще його підозрюють у фінансуванні сепаратистів на 200 млн гривень. Згідно з висунутими звинуваченнями, Порошенко загрожує до 15 років в'язниці.

23 грудня Порошенко не з'явився на допит у Держбюро розслідувань, бо перебував за кордоном. В інтерв'ю 5 каналу він заявив, що поговорить про всі звинувачення після приїзду.

Пізніше Офіс генпрокурора погодився на запобіжний захід для Петра Порошенка у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Нагадаємо, Фокус у своєму матеріалі писав, як пов'язана підозра Петру Порошенку з його нинішнім рейтингом.