"Приїду – поговоримо": Порошенко заявив, що його не можна підозрювати просто так

Політик наголосив на тому, що він п'ятий президент України. Петро Порошенко заявив, що у влади мають бути вагомі докази, щоб звинувачувати його в держзраді.

П'ятий президент Петро Порошенко обіцяє "поговорити" з українською владою після повернення із закордонної поїздки. Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу", анонс якого вийшов у YouTube.

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Порошенко натякає, що просто так його не можна в чомусь підозрювати.

"Це (звинувачення у держзраді, – ред) – божевілля. Я – п'ятий президент держави. І перед тим, як щось говорити, у вас мають бути переконливі докази для суспільства та міжнародних партнерів. Я приїду – поговоримо", – пообіцяв він.

[ + – ] Порошенку загрожує 15 років ув'язнення

Зазначимо, що за місцями проживання, прописки та роботи п'ятого президента України 20 грудня направили повідомлення про підозру в держзраді та сприяння тероризму. Порошенку ставлять участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Окрім Порошенка, у цій кримінальній справі фігурують нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук, колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

П'ятий глава держави наразі перебуває в закордонній поїздці. У партії "Європейська солідарність", лідером якої є Порошенко, пообіцяли, що він повернеться до України. Сам Порошенко говорив про зустрічі з європейськими політиками у Варшаві, на яких він збирався обговорити протидію Росії.

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня заявив, що взагалі не думає про підозру Порошенка. Нинішній глава держави зарахував його до "однієї з фінансових груп, які звозять людей з різних областей", щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Адвокат Порошенко Ігор Головань 22 грудня попросив Державне бюро розслідувань допитати Зеленського та наближених до нього політиків у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Верховний Суд України викликав Зеленського за позовом, у якому Порошенко просив визнати незаконними його коментарі щодо "плівок Медведчука". Засідання суду призначили на 28 лютого 2022 року.