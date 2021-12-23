Верховний Суд викликав Зеленського за позовом Порошенка про постачання вугілля з ОРДЛО

Колишній президент України хоче побачити висновки СБУ та розвідки, що доводять його причетність до закупівлі вугілля на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Верховний Суд України викликав президента Володимира Зеленського на засідання за позовом народного депутата від "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Копію порядку денного суду опублікував у Facebook адвокат політика Ігор Головань.

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Судове засідання за участю Зеленського та Порошенка призначили на 28 лютого наступного року. Воно пройде о 15:00 у приміщенні суду на вулиці Московській, 8, корпус 5. Головною суддею буде Ірина Гончарова.

Адміністративний позов Порошенка до Зеленського пов'язаний із "визнанням бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Верховний Суд зобов'язав учасників процесу повідомити про поважні причини, якщо будь-яка сторона не зможе прийти на засідання.

Що Порошенко вимагає від Зеленського?

20 серпня цього року Порошенко направив позов до суду. У ньому він вимагав визнати незаконними коментарі Зеленського про "плівки Медведчука". В ефірі 24 червня Зеленський заявив про причетність Порошенка до закупівлі вугілля у бойовиків ОРДЛО та довів це висновками СБУ та розвідки.

Порошенко зараз хоче, щоб Зеленський оприлюднив цю інформацію.

Нагадаємо, що у справі про постачання вугілля з окупованих територій крім Порошенка та Медведчука підозрюваними проходять колишній міністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

Фокус раніше писав, що 20 грудня п'ятому президентові України повідомили про підозру у державній зраді та сприяння тероризму через незаконне постачання вугілля з ОРДЛО. Порошенко зараз не в Україні, він перебуває у закордонній поїздці. У "Євросолідарності" обіцяють повернення Порошенка до України.

П'ятий президент пригрозив нинішній українській владі відповіддю за підозру та закликав українців об'єднуватися через можливе вторгнення РФ.

Зеленський вважає, що підозра Порошенку не вплине на внутрішньополітичну ситуацію у країні. Також він назвав Порошенка "представником однієї з фінансових груп, які звозять людей із різних областей".