"Люди розуміють, що відбувається": Зеленський вперше прокоментував підозру Порошенку (відео)

У контексті "вугільного виробництва" президент заявив, що політик не може "заробляти на суспільстві" та очікувати, що воно його підтримає.

Президент Володимир Зеленський вважає, що повідомлення про підозру у держзраді та сприяння тероризму його попереднику Петру Порошенку не вплине на ситуацію всередині країни. Про це глава держави заявив у ході дипломатичного форуму в Гуті у вівторок, 21 грудня, передає "Новое время".

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Відповідаючи на запитання журналістки, що Зеленський думає про підозру Порошенку, глава держави сказав: "Я про це не думав".

"Я не думаю, що (підозра Порошенку — ред.) вплине на ситуацію всередині нашої держави. На неї, як правило, впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми це розуміємо. Вони звозять людей з різних областей... Людям дають таку можливість у непростий час заробити копійку... (Але) хтось і з власної волі (підтримує Порошенка)", — сказав президент.

[ + – ] Зеленський про підозру Порошенку

За словами Зеленського, наразі "фінансових груп", що впливають на ситуацію в країні, "не так багато", і вони вже не заробляють такі гроші, як раніше.

"Тому ми бачимо, що таку кількість фінансів вони не виділяють, як це було", — додав глава держави.

Зеленський у контексті підозри Порошенку заявив, що "заробляти на суспільстві, щоб це суспільство тебе підтримувало", неможливо і під час Революції гідності учасники протесту підтримували "себе, державу, державність", чим і скористалися політики у своїх інтересах.

"Підтримки цих процесів у суспільстві немає… Ми не бачимо резонанси щодо таких людей, як пан (нардеп із ОПЗЖ Віктор) Медведчук чи пан, про якого ви зараз розповіли. Якщо ці питання пов'язані з конкретикою, з вугіллям, торгівлею із сепаратистами, то нехай розбирається суд та правоохоронні органи... Я думаю, що люди розуміють, що відбувається", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 грудня, правоохоронці направили по місцях проживання, прописки та роботи п'ятого президента України повідомлення про підозру в держзраді та сприяння тероризму з виробництва про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО. У СБУ повідомили, що Порошенко та Медведчук налагодили схеми, завдяки яким бойовики з "ЛДНР" отримали понад 200 мільйонів гривень. Лідер "Європейської солідарності" наразі перебуває в закордонній поїздці. У його партії запевнили, що Порошенко повернеться до України.

Крім лідера "ЄС", у цьому розслідуванні фігурують також нардеп з ОПЗЖ Віктор Медведчук, ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра.

У ході підсумкової пресконференції партії "Слуга народу" 21 грудня голова фракції Давид Арахамія запропонував заборонити Порошенкові відвідувати Верховну Раду в разі, якщо інформація слідства про незаконні постачання вугілля підтвердиться.

У свою чергу сам Порошенко у своєму відеозверненні назвав повідомлення йому про підозру "переходом червоних ліній" та пообіцяв, що влада "за це відповість".