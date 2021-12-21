"Люди понимают, что происходит": Зеленский впервые прокомментировал подозрение Порошенко (видео)

В контексте "угольного производства" президент заявил, что политик не может "зарабатывать на обществе" и ожидать, что оно его поддержит.

Президент Владимир Зеленский считает, что сообщение о подозрении в госизмене и содействии терроризму его предшественнику Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри страны. Об этом глава государства заявил в ходе дипломатического форума в Гуте во вторник, 21 декабря, передает "Новое время".

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Отвечая на вопрос журналистки о том, что Зеленский думает о подозрении Порошенко, глава государства сказал: "Я об этом не думал".

"Я не думаю, что (подозрение Порошенко — ред.) повлияет на ситуацию внутри нашего государства. На нее, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп, мы это понимаем. Они свозят людей из разных областей… Людям дают такую возможность в непростое время заработать копейку… (Но) кто-то и по своей воле (поддерживает Порошенко)", — сказал президент.

[ + – ] Зеленский о подозрении Порошенко

По словам Зеленского, на данный момент "финансовых групп", влияющих на ситуацию в стране, "не так много" и они уже не зарабатывают такие деньги, как раньше.

"Поэтому мы видим, что такое количество финансов они не выделяют, как это было", — добавил глава государства.

Зеленский в контексте подозрения Порошенко заявил, что "зарабатывать на обществе, чтобы это общество тебя поддерживало" невозможно и во время Революции достоинства участники протеста поддерживали "себя, государство, государственность", чем и воспользовались политики в своих интересах.

"Поддержки этих процессов в обществе нет… Мы не видим резонансы касательно таких людей, как господин (нардеп из ОПЗЖ Виктор) Медведчук или господин, о котором вы сейчас рассказали. Если эти вопросы связаны с конкретикой, с углем, торговлей с сепаратистами, то пусть разбирается суд и правоохранительные органы… Я думаю, что люди понимают, что происходит", — сказал Зеленский.

Напомним, 20 декабря, правоохранители направили по местам жительства, прописки и работы пятого президента Украины сообщение о подозрении в госизмене и содействии терроризму по производству о незаконных поставках угля из ОРДЛО. В СБУ сообщили, что Порошенко и Медведчук наладили схемы, благодаря которым боевики из "ЛДНР" получили более 200 миллионов гривен. Лидер "Европейской солидарности" на данный момент находится в зарубежной поездке. В его партии заверили, что Порошенко вернется в Украину.

Помимо лидера "ЕС" в этом расследовании фигурируют также нардеп из ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

В ходе итоговой пресс-конференции партии "Слуга народа" 21 декабря глава фракции Давид Арахамия предложил запретить Порошенко посещать Верховную Раду в случае, если информация следствия о незаконных поставках угля подтвердится.

В свою очередь сам Порошенко в своем видеообращении назвал сообщение ему о подозрении "переходом красных линий" и пообещал, что власть "за это ответит".