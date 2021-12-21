"Кричал на каждом шагу, что он патриот". Арахамия предложил запретить Порошенко посещать Раду

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что сообщение пятому президенту о подозрении "было ожидаемым" и действиям бывшего главы государства будет дана "политическая" оценка.

Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко необходимо запретить посещать Верховную Раду в случае, если информация следствия о его роли в поставках угля из ОРДЛО подтвердится. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Подозрение (Порошенко) было ожидаемым. Когда (нардепа из ОПЗЖ Виктора) Медведчука арестовали, потом (бизнесмена Сергея) Кузяру арестовали, потом сообщили о подозрении (экс-министру энергетики Владимиру) Демчишину, тогда уже было известно, что эти команды по закупке угля (из ОРДЛО) шли из наивысших кабинетов бывшей власти. Это было понятно", — сказал народный депутат.

Глава фракции добавил, что если подтвердится информация о роли пятого президента Петра Порошенко в "угольной схеме", которую в понедельник обнародовало СБУ, то политику необходимо "запретить заходить в Верховную Раду".

"Медведчук никогда не говорил, что он патриот. Когда Порошенко на каждом шагу кричал, что он патриот, а потом такое делал, если он это делал, то я думаю, что оценка будет и политическая и общественная…", — сказал нардеп.

Помимо этого Арахамия рассказал, что бойцы спецподразделения "Альфа" в рамках "угольного производства" дают показания о перевозке денег в ОРДЛО за топливо.

"Много бойцов спецподразделения "Альфа"… они дают показания и говорят, кто им давал команды, а потом руководители "Альфы" дают показания", — сказал политик.

Напомним, в ходе этой же пресс-конференции глава фракции анонсировал "большую демандатизацию" в местных советах — депутатов, не оправдавших доверие избирателей, лишат полномочий.

Также Арахамия рассказал об успешном в плане экспорта годе для Украины, отметив, что превысить достигнутые показатели в следующем году будет сложно из-за "корректировки цен" на мировом рынке.