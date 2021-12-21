"Кричал на каждом шагу, что он патриот". Арахамия предложил запретить Порошенко посещать Раду
Глава фракции "Слуга народа" заявил, что сообщение пятому президенту о подозрении "было ожидаемым" и действиям бывшего главы государства будет дана "политическая" оценка.
Пятому президенту Украины, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко необходимо запретить посещать Верховную Раду в случае, если информация следствия о его роли в поставках угля из ОРДЛО подтвердится. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Подозрение (Порошенко) было ожидаемым. Когда (нардепа из ОПЗЖ Виктора) Медведчука арестовали, потом (бизнесмена Сергея) Кузяру арестовали, потом сообщили о подозрении (экс-министру энергетики Владимиру) Демчишину, тогда уже было известно, что эти команды по закупке угля (из ОРДЛО) шли из наивысших кабинетов бывшей власти. Это было понятно", — сказал народный депутат.
Глава фракции добавил, что если подтвердится информация о роли пятого президента Петра Порошенко в "угольной схеме", которую в понедельник обнародовало СБУ, то политику необходимо "запретить заходить в Верховную Раду".
"Медведчук никогда не говорил, что он патриот. Когда Порошенко на каждом шагу кричал, что он патриот, а потом такое делал, если он это делал, то я думаю, что оценка будет и политическая и общественная…", — сказал нардеп.
Помимо этого Арахамия рассказал, что бойцы спецподразделения "Альфа" в рамках "угольного производства" дают показания о перевозке денег в ОРДЛО за топливо.
"Много бойцов спецподразделения "Альфа"… они дают показания и говорят, кто им давал команды, а потом руководители "Альфы" дают показания", — сказал политик.
Напомним, в ходе этой же пресс-конференции глава фракции анонсировал "большую демандатизацию" в местных советах — депутатов, не оправдавших доверие избирателей, лишат полномочий.
Также Арахамия рассказал об успешном в плане экспорта годе для Украины, отметив, что превысить достигнутые показатели в следующем году будет сложно из-за "корректировки цен" на мировом рынке.