"Слишком высокая планка": Арахамия пожаловался на "хороший год" для украинского экспорта

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что превысить достигнутые показатели в следующем году будет сложно из-за "корректировки цен" на мировом рынке.

Украина за 11 месяцев 2021 года нарастила экспорт своей продукции на 37,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель будет трудно перевыполнить в грядущем году, так как цены на украинскую продукцию на данный момент "корректируются" на мировом рынке. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции партии во вторник, 21 декабря, сообщил глава фракции "Слуга народа".

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"По экспорту. Это для нас очень важно — на 37,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это был действительно хороший год, как по урожаю, так и по ценам на руду и энергоносителям. У нас хорошие показатели. К сожалению эти показатели дают такую высокую планку, поэтому мы не знаем, как ее преодолеть в следующем году… Мировые цены (на украинскую продукцию) сейчас имеют тенденцию к коррекции", — сказал Арахамия.

Ранее министерство экономики Украины сообщило, что по итогам 2021 года государство достигнет рекордно большого долларового валового внутреннего продукта — около $195 млрд.

Напомним, недавно бывший глава партии "Слуга народа", действующий первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал Фокусу об источниках финансирования политической силы и перспективах работы "монобольшинства" в парламенте.

Также мы подробно рассказывали о том, что известно о сменившей Корниенко на посту руководителя партии Елене Шуляк.