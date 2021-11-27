Украина заканчивает 2021 год с самым высоким долларовым ВВП в истории, — Минэкономики

По предварительной оценке, общая стоимость произведенных товаров и услуг превысит прошлогодний показатель на $39,4 млрд.

По итогам 2021 года Украина достигнет рекордно большого долларового валового внутреннего продукта — около $195 млрд. Об этом в Facebook сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Согласно прогнозу, показатель будет самым высоким за всю историю страны. В 2020 году ВВП Украины составил $155,6 млрд, годом ранее $153,9 млрд. Юлия Свириденко утверждает, что в 2022 году правительство планирует запустить ряд государственных программ, которые обеспечат быстрый рост валового внутреннего продукта. В частности, утеплением жилых домов, восстановление оросительных систем в южных регионах, запуск доступных ипотечных кредитов, финансирование экспортеров продукции.

[ + – ] Юлия Свириденко: "Хорошая новость состоит в том, что Украина завершае 2021 год с самым высоким долларовым ВВП за всю свою историю" Фото: Facebook Юлии Свириденко

26 ноября Юлия Свириденко, министр обороны Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба провели онлайн переговоры с представителями крупных компаний и фондов, которые являются инвесторами Украины. Стороны обсудили стабильность украинской экономики перед внешними угрозами, а министры рассказали об улучшении макроэкономических показателей и озвучили свои прогнозы на следующий год.

"Наша цель – обеспечить постоянство основных показателей: рост ВВП, увеличение золотовалютных резервов, сдерживание инфляции в допустимых пределах. Мы стремимся довести бизнес-климат в Украине до лучших мировых стандартов", — подчеркнула Юлия Свириденко в своем посте.

Министр отметила, что инвесторов очень беспокоит безопасность границ на фоне войны с Россией. Как заверил Алексей Резников, военным удается сохранять стабильность в приграничных районах. Дмитрий Кулеба в свою очередь, указал на попытки России испортить имидж Украины при помощи дезинформации, однако дипломаты стараются этому противодействовать и доказывать инвестиционную привлекательность страны за рубежом.

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Ранее стало известно, сколько малый бизнес теряет из-за карантина в Украине. Исполнительный директор ЦЭС Глеб Вышлинский заявил, что по оценкам НБУ за месяц в IV квартале ограничения снизят годовой ВВП на 0,2%, однако общий эффект не не превысит -0,3%.

Фокус также писал, что Минэкономики сообщила о росте ВВП Украины по итогам января-августа 2021 года на 2,9%. А вот 2020 году за тот же период показатель снизился на 5,7%.

Тем временем, в проекте госбюджета на 2022 год Верховная Рада прогнозирует рост номинального ВВП на уровне 3,8%, в целом он должен составить 5368,7 млрд грн. 2 ноября депутаты приняли документ в первом чтении, внеся около 4 тысяч правок.