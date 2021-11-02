В Раде одобрили госбюджет-2022 в первом чтении: основные показатели

Соответствующий документ поддержали 273 народных депутата. Предварительно в него были внесены около 4 тысяч правок.

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год. С начала рассмотрения народные депутаты внесли в документ более 4 тысяч правок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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За соответствующее решение проголосовало 273 народных депутата. Министр финансов Украины Сергей Марченко поблагодарил парламентариев за проделанную работу и сказал, что в новом бюджете предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

"Проект бюджета полностью сбалансирован и реален для выполнения, что было подтверждено МВФ в рамках работы технической миссии и в стейтменте", — отметил Марченко.

Основные показатели Госбюджета-2022 года

прогноз номинального ВВП составил 5368,7 млрд грн, его реальный рост – на уровне 3,8%;

индекс потребительских цен составил 106,2%;

доходы госбюджета увеличатся до 1267 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 17,8%;

расходы госбюджета увеличатся до 1 441,9 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 11,9%;

возврат кредитов – в сумме 10,28 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 8%;

предоставление кредитов – в сумме 23,74 млрд грн, что больше фактических за 2020 год на 57,9%;

предельный объем дефицита составит 188 млрд грн, что меньше фактических за 2020 год на 13,6%.

Что касается макроэкономических показателей, то проект бюджета в следующем году предполагает снижение дефицита на 3,5%. Средний показатель курса доллара будет находиться на уровне 28,6 — 28,7 грн за 1 доллар США.

[ + – ] Макропоказатели. Скриншот из трансляции заседания Кабмина

После принятия законопроекта парламент поручил Кабинету министров Украины в двухнедельный срок подготовить Верховной Раде проект Госбюджета-2022 ко второму чтению. Кабмину поручили:

установить новый размер пособий при рождении ребенка (50 тыс. грн — за первого, 100 тыс. грн — за второго, 150 тыс. грн — за третьего);

повысить уровень социальных стандартов, прежде всего прожиточного минимума и минимальной зарплаты;

увеличить на 2022 год доли налога на доходы физических лиц, что зачисляется в бюджеты местного самоуправления;

обеспечить реализацию указа президента "О мерах повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечении дополнительных гарантий для медицинских работников";

направить 4 млрд грн на реализацию государственных инвестиционных проектов;

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн;

предусмотреть расход на реализацию программы "Питьевая вода Украины" в сумме 1 млрд грн;

предусмотреть расходы на борьбу с СOVID-19 во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования в сумме 1 млрд грн.

[ + – ] Приоритеты Бюджета-2022. Скриншот из трансляции заседания Кабмина

Напомним, что Верховная Рада в госбюджете на этот год заложила достаточно денег на выплату субсидий. Средний размер субсидии в текущем отопительном сезоне составит 2 тыс. гривен, а максимальный – 5 тыс.