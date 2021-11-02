У Раді схвалили держбюджет-2022 у першому читанні: основні показники

Відповідний документ підтримали 273 народні депутати. Попередньо до нього було внесено близько 4 тисяч правок.

У вівторок, 2 листопада, Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону про державний бюджет України на 2022 рік. Із початку розгляду народні депутати внесли до документа понад 4 тисячі правок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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За відповідне рішення проголосували 273 народні депутати. Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував парламентарям за виконану роботу та сказав, що в новому бюджеті передбачено достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держави.

"Проект бюджету повністю збалансований і реальний для виконання, що було підтверджено МВФ у межах роботи технічної місії та в стейтменті", — зазначив Марченко.

Основні показники Держбюджету-2022 року

прогноз номінального ВВП становив 5368,7 млрд грн, його реальне зростання – на рівні 3,8%;

індекс споживчих цін становив 106,2%;

доходи держбюджету збільшаться до 1267 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 17,8%;

витрати держбюджету збільшаться до 1 441,9 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 11,9%;

повернення кредитів — у сумі 10,28 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 8%;

надання кредитів – у сумі 23,74 млрд грн, що більше фактичних за 2020 рік на 57,9%;

граничний обсяг дефіциту складе 188 млрд грн, що менше за фактичні за 2020 рік на 13,6%.

Щодо макроекономічних показників, то проект бюджету наступного року передбачає зниження дефіциту на 3,5%. Середній показник курсу долара буде на рівні 28,6 – 28,7 грн за 1 долар США.

[ + – ] Макропоказники. Скріншот із трансляції засідання Кабміну

Після ухвалення законопроекту парламент доручив Кабінету міністрів України у двотижневий термін підготувати Верховній Раді проект Держбюджету-2022 до другого читання. Кабміну доручили:

встановити новий розмір допомоги при народженні дитини (50 тис. грн — за першу, 100 тис. грн — за другу, 150 тис. грн — за третю);

підвищити рівень соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати;

збільшити на 2022 рік частки податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

забезпечити реалізацію указу президента "Про заходи підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників";

спрямувати 4 млрд грн на реалізацію державних інвестиційних проектів;

збільшити витрати на розвиток аеропортів на 2 млрд грн;

передбачити витрати на реалізацію програми "Питна вода України" в сумі 1 млрд грн;

передбачити витрати на боротьбу із СOVID-19 під час навчального процесу в установах загальної середньої освіти в сумі 1 млрд грн.

[ + – ] Пріоритети бюджету-2022. Скріншот із трансляції засідання Кабміну

Нагадаємо, що Верховна Рада в держбюджеті на цей рік заклала достатньо грошей на виплату субсидій. Середній розмір субсидії в поточному опалювальному сезоні становитиме 2 тис. гривень, а максимальний – 5 тис. грн.