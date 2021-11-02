Грошей у бюджеті вистачає. Мінсоцполітики назвало розміри субсидії на опалювальний сезон

Верховна Рада у держбюджеті цього року заклала достатньо грошей на виплату субсидій, запевняють у Міністерстві соціальної політики України.

Середній розмір субсидії у поточному опалювальному сезоні становитиме 2 тис. гривень, а максимальний — 5 тис. Про це повідомили у Мінсоцполітики України.

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Точний розмір виплат залежить від споживаних житлово-комунальних послуг, складу домогосподарства та рівня тарифів.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко пояснив, що Верховна Рада збільшила фінансування субсидій цього року на понад 12 млрд гривень. У цю суму входить збільшення на 50% обсягу використання комунальних послуг у "червоних" карантинних зонах, додав урядовець.

За даними міністерства, субсидії призначено вже понад 2,5 млн домогосподарств.

"Заяви від людей продовжують надходити, і з початком опалювального періоду їхня кількість зросла. Минулого опалювального сезону субсидію на послуги ЖКГ отримувало приблизно 3 млн домогосподарств. Очікуємо, що цього сезону буде така сама цифра", — сказав Музиченко.

За словами керівника розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислава Баніка, з листопада у додатку "Дiя" можна буде оформити субсидії.

У Мінсоцполітики заявляли, що органи соціального захисту населення самі розраховують розмір допомоги. На кінцеву суму впливає розмір плати за ЖКГ та доходи членів домогосподарства.

Музиченко запевняв, що якщо на житлоплощі зареєстрована людина, але там не проживає, вона має право на субсидію. Факт її відсутності треба підтвердити документально.

Фокус у липні цього року писав, що Мінсоцполітики спрямовувало 1,1 млрд грн на виплату пільг і субсидій за комунальні послуги.

Нагадаємо, Кабмін України у травні цьогоріч змінив правила отримання субсидій. Її не отримають власники кількох квартир. Також уряд збільшив ліміт на депозити. Щоб отримати держдопомогу, банківські вклади не повинні перевищувати 100 тис. грн.