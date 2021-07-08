Українці отримають подвійні субсидії: коли гроші надійдуть на банківські рахунки

До кінця поточного тижня гроші будуть переведені на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення подальших виплат.

Мінсоцполітики України направляє 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату комунальних послуг, повідомляє пресслужба міністерства.

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У відомстві підкреслили, що кошти перераховуються регіональним департаментам соцзахисту населення за заявками, які вони надали.

Допомога буде виплачена одержувачам відразу за два місяці — травень і червень 2021 року. До банківських установ, як розповідають у Мінсоцполітики, направлено 1,1 млрд гривень для виплати пільг громадянам на оплату комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу.

Кошти на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" будуть нараховані до кінця поточного тижня.

"Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці — травень і червень 2021 року. До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця", — йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін змінив правила отримання субсидій. Нововведення, як розраховують в уряді, повинні спростити отримання українцями адресної допомоги від держави, Наприклад, тепер власникам кількох квартир відмовлять у наданні субсидії.

Також Фокус розповідав, що субсидії тепер будуть виплачуватися "живими" грошима. Зміни торкнуться 160 тис. домогосподарств, від імені яких до цього з комунальниками розраховувався Ощадбанк.