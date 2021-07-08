Украинцы получат двойные субсидии: когда деньги поступят на банковские счета

До конца текущей недели деньги будут переведены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения дальнейших выплат.

Минсоцполитики Украины направляет 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства.

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В ведомстве подчеркнули, что средства перечисляются региональным департаментам соцзащиты населения по заявкам, которые они предоставили.

Помощь будет выплачена получателям сразу за два месяца — май и июнь 2021 года. В банковские учреждения, как рассказывают в Минсоцполитике, направлено 1,1 млрд гривен для выплаты льгот гражданам на оплату коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Средства на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" будут начислены до конца текущей недели.

"Обращаем внимание, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца — май и июнь 2021 года. До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Ранее Фокус сообщал, что Кабмин изменил правила получения субсидий. Нововведения, как рассчитывают в правительстве, должны упростить получение украинцами адресной помощи от государства, Например, теперь владельцам нескольких квартир откажут в предоставлении субсидии.

Также Фокус рассказывал, что субсидии теперь будут выплачиваться "живыми" деньгами. Перемены коснутся 160 тыс. домохозяйств, от имени которых до этого с коммунальщиками рассчитывался Ощадбанк.