Денег в бюджете хватает. Минсоцполитики назвало размеры субсидии на отопительный сезон

Верховная Рада в госбюджете на этот год заложила достаточно денег на выплату субсидий, уверяют в Министерстве социальной политики Украины.

Средний размер субсидии в текущем отопительном сезоне составит 2 тыс. гривен, а максимальный – 5 тыс. Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.

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Точный размер выплат зависит от потребляемых жилищно-коммунальных услуг, состава домохозяйства и уровня тарифов.

Замминистра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, что Верховная Рада увеличила финансирование субсидий в этом году более чем на 12 млрд. гривен. В эту сумму входит увеличение на 50% объема использования коммунальных услуг в "красных" карантинных зонах, добавил чиновник.

По данным министерства, субсидии назначены уже более 2,5 млн домохозяйств.

"Заявления от людей продолжают поступать, и с началом отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на услуги ЖКХ получало около 3 млн домохозяйств. Ожидаем, что в этом сезоне будет такая же цифра", – сказал Музыченко.

По словам руководителя по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Украины Мстислава Баника, с ноября в приложении "Дiя" можно будет оформить субсидии.

В Минсоцполитики заявляли, что органы социальной защиты населения сами рассчитывают размер помощи. На конечную сумму влияет размер платы за ЖКХ и доходы членов домохозяйства.

Музыченко уверял, что если на жилплощади зарегистрирован человек, но там не проживает, он имеет право на субсидию. Факт его отсутствия нужно подтвердить документально.

Фокус в июле этого года писал, что Минсоцполитики направляло 1,1 млрд грн на выплату льгот и субсидий за коммунальные услуги.

Напомним, Кабмин Украины в мае этого года изменил правила получения субсидий. Ее не получат владельцы нескольких квартир. Также правительство увеличило лимит на депозиты. Чтобы получить госпомощь, банковские вклады не должны превышать сумму в 100 тыс. грн.