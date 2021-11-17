Зарплаты растут, на рынке специалистов дефицит кадров, - исследование Фокуса

В 2021 году многие компании активно ищут специалистов с прицелом на развитие бизнеса, а зарплаты уверенно растут. Об этом идет речь в ежегодном исследовании "Рейтинг работодателей Украины" журнала Фокус.

Второй год пандемии оказался не столь болезненным для экономики страны, как минувший 2020 год. По данным Минэкономики, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января-июля. В прошлом году за первые восемь месяцев ВВП упал на 5,7%. Об этом сообщается в рейтинге Талантам платят больше. Рейтинг лучших работодателей Украины 2021.

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По данным Госстата, реальная заработная плата в Украине в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года возросла на 6,9%, а относительно августа текущего года — на 0,5%. Причем, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре в годовом измерении выросла на 18,7% до 14,2 тыс. грн. Более всего рост зарплаты заметен в таких отраслях как общепит, информационные технологии и телекоммуникации, сельское хозяйство, образование, торговля, но также идет рост и в промышленности, финансах, строительстве.

Растущие зарплаты – признак наличия дефицита специалистов. Конечно, речь идет чаще о "белых воротничках", специалистах с высшим образованием и опытом не менее 5-8 лет. Однако и неквалифицированный персонал компании начали чаще искать. В целом спрос на сотрудников растет высокими темпами. Например, в базе вакансий портала work.ua в декабре 2021 года было 56,3 тыс. предложений, а в начале ноября – более 100,2 тысяч. Выросло и количество резюме, так как многие специалисты вдохновились растущим рынком и ищут место получше.

Подробнее о рынке труда в конце 2021 года и о том, какие компании признаны лучшими работодателями года, в рейтинге Фокуса Талантам платят больше. Рейтинг лучших работодателей Украины 2021..