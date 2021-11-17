Талантам платят больше. Рейтинг лучших работодателей Украины 2021
Постепенное восстановление экономики активизировало рынок труда. Между работодателями растет конкуренция за лучших специалистов. Это играет на руку тем, кто хочет трудоустроиться или сменить место работы.
В этом году многие компании активно ищут специалистов с прицелом на развитие бизнеса, а зарплаты уверенно растут. Впрочем, проблема безработицы в стране никуда не делась — экономика все еще не может предоставить доходы всем.
Рейтинг лучших работодателей 2021 и экономическая ситуация в Украине
Второй год пандемии коронавируса оказался не столь болезненным для экономики, как 2020-й. По данным Минэкономики, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января — августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января — июля. В прошлом году за первые восемь месяцев ВВП упал на 5,7%.
"Существующий восстановительный рост не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени. Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится под влиянием глобальных изменений и рисков", — отмечают в министерстве. И хотя 2021 год вряд ли можно считать прорывом развивающейся экономики, позитивные тренды все же есть. Они проявляются не только в росте объемов производства во многих отраслях, но и в ситуации с заработными платами, которые растут на фоне инфляции и по причине дефицита специалистов.Важно
Официальная статистика тенденцию роста доходов граждан подтверждает. По данным Госстата, реальная заработная плата в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020-го выросла на 6,9%, а относительно августа текущего года — на 0,5%. Средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре в годовом измерении выросла на 18,7% — до 14,2 тыс. грн. Более всего рост этот заметен в таких отраслях, как общепит, информационные технологии и телекоммуникации, сельское хозяйство, образование, торговля. Оживление роста наблюдается также в промышленности, финансах, строительстве.
Растущие зарплаты — признак дефицита специалистов. Речь в этом случае чаще всего идет о белых воротничках, специалистах с высшим образованием и профессиональным опытом не менее пяти-восьми лет. Однако ищут и неквалифицированный персонал. В целом спрос на сотрудников растет высокими темпами. Например, в базе вакансий портала work.ua в декабре прошлого года было 56,3 тыс. предложений, а в начале ноября нынешнего — более 100,2 тыс. Выросло и количество резюме, так как многие специалисты вдохновились растущим рынком и ищут место получше.
Работодателям же нужны не только универсальные солдаты, выполняющие обязанности нескольких специалистов, но и талантливые сотрудники, способные стать частью команды и показывать результаты. Таким готовы платить зарплату выше средней по рынку, а также предлагают хороший социальный пакет. Время работодателя проходит, наступает время соискателя, который знает, умеет и может своими компетенциями повысить уровень устойчивости и доходности компании.
Кто составлял Рейтинг лучших работодателей Украины 2021. Эксперты Фокуса:
- Татьяна Пашкина, HR-специалист;
- Галина Морозова, старший консультант компании Hudson Ukraine;
- Евгения Склярец, карьерный тренер и консультант;
- Катерина Заславская, карьерный консультант Happy Monday;
- Жанна Капица, основатель и CEO компании 4Team;
- Ульяна Мороховская, руководитель офиса EMA Partners International Ukraine;
- Ирина Било, менеджер по персоналу Carlsberg Ukraine;
- Антон Кобылянский, PR-специалист Luxoft;
- Доминика Иванова-Бекар, HR-консультант;
- Максим Розгон, управляющий партнер консалтинговой компании Osoba;
- Анастасия Шевченко, гендиректор и партнер компании Lugera Ukraine (ранее — Adecco Ukraine);
- Оксана Немер, HR-специалист;
- Екатерина Скибская, исполнительный директор Dopomoga Group
Наша методика: как был составлен Рейтинг лучших работодателей
В 2021 году Фокус выделил 13 отраслей, составляющих, по нашему мнению, основу экономики Украины. Далее в рамках каждой отрасли мы отобрали от пяти до восьми крупных игроков — компаний, которые имеют всеукраинский охват и где трудоустроено от 400 и более человек. Список из 71 компании мы разослали ведущим экспертам в сфере трудоустройства, бизнеса и подбора персонала для оценки компаний. В рамках опроса мы просили экспертов присвоить каждой компании баллы от 1 до 10, где 1–2 — негативная репутация компании как работодателя, а 9–10 — отличная репутация, соискатели стремятся работать в этой компании.
Мы также просили обращать внимание на такие показатели, как официальное трудоустройство, средний уровень заработной платы, возможности для карьерного роста, наличие тренингов и обучения, программ стажировок для студентов, сотрудничество с вузами, отзывы сотрудников об удовлетворенности работой в конкретной компании.
В результате опроса итоговые баллы по каждому предприятию преобразованы в средний арифметический балл, а затем компании ранжированы в рамках каждой отрасли от самого высокого балла к самому низкому. В итоговом рейтинге работодателей 39 компаний — лидеров внутри каждой отрасли.
Лучшие работодатели Украины 2021. Ретейл
В ретейле из-за пандемии коронавируса в 2020 году шли масштабные сокращения персонала. Онлайн-торговля позволила компаниям и ФЛП остаться на плаву, однако количество задействованных в отрасли людей уменьшилось. Только по официальным данным, в 2020 году по сравнению с 2019-м в отрасли сократили персонал на 4% — это 152 тыс. человек, однако с учетом неформально трудоустроенных речь может идти о сокращении 10–15%. В 2021 году благодаря карантинным послаблениям и росту покупательной способности розничный товарооборот предприятий за девять месяцев вырос на 12,3% — до 746,9 млрд грн. На рынке труда магазины и рестораны активно набирают персонал, особенно в областных центрах и городах-миллионниках. Продавцам в Киеве предлагают зарплату порядка 9–20 тыс. грн, в регионах — 7–15 тыс. грн. По данным Госстата, средняя зарплата в отрасли — 13,7 тыс. грн, за восемь месяцев 2021 года она выросла на 15%.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 13,7 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 19,1 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Сильпо
В сети супермаркетов "Сильпо", которая охватывает все регионы Украины, трудоустроены около 30 тыс. человек. Чтобы им было комфортно работать, компания ежегодно проводит опросы сотрудников, по результатам которых внедряет изменения.
В ноябре 2021-го здесь открыто более 500 вакансий. Соискателей привлекают гибким графиком работы, возможностью частичной занятости, скидками на собственную кулинарию, выпечку и напитки, а также мотивационными программами и конкурсами. Сотрудникам доступно развитие карьеры и пересмотр уровня оплаты труда.
Comfy
В головном офисе и 85 магазинах ретейлера бытовой техники и электроники Comfy работают 3,5 тыс. человек. Примечательно, что около 70% менеджеров компании начинали карьеру в магазинах или в call-центре Comfy. Их карьерному росту способствовали HR-программы для всех категорий персонала.
В ноябре 2021-го у Comfy открыто более 200 вакансий. Новым сотрудникам предлагают понятные инструменты планирования карьеры от позиции стажера-продавца до директора магазина. Причем, как утверждают в Comfy, пройти этот путь можно за год.
Novus
В сети супермаркетов Novus, которая работает в Киеве и области, трудоустроено 4,5 тыс. сотрудников и открыто около 200 вакансий. Соискателям здесь предлагают обучение, тренинги, ознакомительные экскурсии, обеды за счет компании, а иногородним — помощь с жильем.
В компании готовы трудоустраивать соискателей без опыта работы, в частности студентов, и делают акцент на создании возможностей для роста. Примером может служить гендиректор сети, который начинал карьеру с должности директора магазина. В целом в 2020 году 58% административных должностей заняли выращенные внутри компании кандидаты.
Лучшие работодатели Украины 2021. Производство алкоголя
Производители алкогольных напитков, несмотря на не самые простые времена, не падают духом, хотя в 2020 году производство пива просело на 0,4% по сравнению с 2019-м — до 179,7 млн дал (по данным "Укрпива"). В 2020 году пандемия не лучшим образом отразилась и на рынке вина. По данным "Укрсадвинпрома", спрос на него в Украине сократился в два раза. Добавляет хлопот алкогольным компаниям и производителям госрегулирование, ведь Минэкономики устанавливает минимальные отпускные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки. В Минэкономики сообщают, что повысят минимальную цену на водку на 8,3%, на виски, ром и джин — на 8,4%, на вина, вермуты и сидр — от 8,2% до 34,2%. С учетом инфляции повышение минимальной цены выглядит логичным шагом.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 12,4 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 18,0 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
AB Inbev Efes Украина
В Украине компания AB InBev Efes варит пиво на заводах Чернигова, Харькова и Николаева. Предприятие образовали в 2018 году после слияния бизнесов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes в России и Украине.
В ноябре 2021-го компания открыла десятки вакансий по всей стране. Соискателям обещают бонусы к зарплате, доплаты за питание, медстраховку и др. AB InBev Efes известна HR-инициативами, направленными на обучение и развитие персонала. В период пандемии приоритетом стала диджитализация бизнес-процессов и безопасность. В 2021 году на предприятии организовали вакцинацию от коронавируса.
Carlsberg Ukraine
Carlsberg Ukraine входит в состав Carlsberg Group, одного из ведущих мировых производителей пива. В Украине на заводах компании в Запорожье, Киеве и Львове работают более 1350 человек.
Сотрудникам предлагаются обучение, тренинги, семинары, ежемесячное премирование, медстрахование. В 2020-м в Carlsberg Ukraine внедрили политику в отношении личностного разнообразия и индивидуальных особенностей. Речь идет о равных возможностях для карьерного роста вне зависимости от социальных характеристик. Сегодня в компании работают сотрудники от 21 до 70 лет, 4% штата составляют люди с инвалидностью.
Global Spirits
Global Spirits производит крепкий алкоголь и вино на ЛВЗ "Хортиця" и Одесском коньячном заводе. Здесь трудоустроено более 5 тыс. человек.
Основатель Global Spirits, известный бизнесмен и ютуб-блогер Евгений Черняк, некогда прославился тем, что разогнал в своей компании HR-отдел. По мнению Черняка, собственник должен самостоятельно набирать персонал. При этом он рекомендует обращать внимание на человеческие качества, а остальному, говорит, можно научить. В октябре 2021-го в своем профиле в Facebook Черняк сообщил, что ищет команду для расширения бизнеса в Польше.
Лучшие работодатели Украины 2021. Нефть и газ
Добычей нефти и газа в стране занимаются как государственный "Нафтогаз", так и частные компании: ДТЭК, "Гео Альянс", Полтавская газонефтяная компания, "Укрнефтебурение", Burisma. В 2020 году объем добычи газа снизился на 0,5 млрд куб. м — до 20,2 млрд куб. м, нефти в стране добыли 1,5 млн т, что на 0,1 млн т ниже показателя 2019 года. Снижение объемов связано с пандемией коронавируса, повлиявшей на приток инвестиций в отрасль. В целом, по данным "Нафтогаза", чтобы существенно увеличить газодобычу за счет освоения новых акваторий Черного моря, необходимы $20 млрд в течение следующих 10 лет. В нефтегазовом секторе страны — одна из самых высоких зарплат: 20–60 тыс. грн в среднем звене и свыше 200 тыс. грн — в руководящем. По данным Госстата, средняя зарплата в отрасли за восемь месяцев 2021 года выросла на 9% — до 19,4 тыс. грн.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 19,4 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 43,1 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
ДТЭК Нафтогаз
"ДТЭК Нафтогаз" — крупнейшая частная газодобывающая компания Украины. В ее структуру входят предприятия "Нефтегаздобыча" и "Нефтегазразработка". Эти компании ведут разведку и добычу газа в Полтавской и Харьковской областях.
Работа в "ДТЭК Нафтогаз" для всех сотрудников предполагает постоянное обучение и повышение квалификации в корпоративном университете Academy DTEK. Руководство компании поддерживает диалог с коллективом, проводя HR-дни (встречи с сотрудниками на рабочих местах), соцопросы и пр. Персоналу доступно добровольное медицинское страхование.
Geo Alliance Group
Газодобывающая компания Geo Alliance Group — один из ведущих игроков на рынке газа и газового конденсата, крупнейший производитель сжиженного газа в Украине среди частных предприятий. В офисах компании в Киеве и Полтаве, а также на промышленных предприятиях, которые осваивают газовые и нефтяные месторождения Днепровско-Донецкого бассейна, работают 210 специалистов.
Люди — одна из главных ценностей компании. Для работников предприятия регулярно проводят тренинги, семинары, посвященные охране труда и реагированию на чрезвычайные ситуации.
Региональная газовая компания — РГК
Под брендом Региональной газовой компании (РГК) в Украине работают 20 операторов газораспределительных сетей в большинстве областей Украины. Штат компании в масштабах страны насчитывает 38 тыс. человек. Все подконтрольные РГК операторы охвачены системой обучения и развития персонала "РГК Освітній простір". В сети учебных центров компании идут теоретические и практические занятия в рамках 30 образовательных программ.
В головном офисе РГК в Киеве работают более 300 человек. Компания предлагает официальное трудоустройство и комбинированный график работы: 30% времени в офисе, 70% — дистанционно.
Лучшие работодатели Украины 2021. Фармацевтика
В фармацевтическом производстве за январь — август зарплата выросла на 17%, до среднего уровня 25 тыс. грн. В самой отрасли наблюдается тенденция роста. Так, в сентябре, согласно данным Госстата, производство фармпрепаратов возросло на 68,1% по сравнению с августом. Хотя общие показатели за девять месяцев 2021 года говорят о спаде, по данным того же Госстата, за этот период (выработка) сократилось на 3,8% по сравнению с январем — сентябрем 2020-го. С другой стороны, отрасль остается среди лидеров по инвестициям в производство. А на волне пандемии COVID-19 компании направили миллионные средства на разработку лекарств с последующим запуском их в производство. Фармотрасль — один из лидеров также и по уровню зарплаты в стране. По данным компании Top Lead, фарма занимает одну из лидерских позиций и по производительности: на одного работника приходится около 1,4 млн грн ВВП страны.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 25,0 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 26,0 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Байер
"Байер" в Украине — часть глобального концерна Bayer AG со штаб-квартирой в Германии. В Украине компания начала работу в 1992 году, сейчас здесь трудится около 700 сотрудников.Есть программа стажировки для студентов и молодых специалистов с возможностью последующего трудоустройства. Развивать лидерские компетенции и получать нужный практический опыт помогают тренинги в университете Bayer Academy. Предприятие предоставляет возможности для карьерного роста, предлагая сотрудникам доступ к своей базе вакансий по всему миру.
Тева Украина
Компания "Тева Украина" — один из лидеров фармрынка. Портфолио Teva насчитывает более 600 генерических и оригинальных препаратов. В Украине компания работает уже 24 года и объединяет более 400 сотрудников. Соискателям предлагают официальное трудоустройство, медстраховку, оплату мобильной связи и питания, а некоторым специалистам — фирменное авто. Политика Teva Pharmaceuticals предусматривает предоставление равных возможностей трудоустройства независимо от возраста, расы, вероисповедания, цвета кожи, пола. В ноябре компания открыла семь вакансий: пять в Киеве и две — в регионах.
Артериум
Фармкорпорация "Артериум" — в числе лидеров производства лекарственных препаратов в Украине. В компании работает более трех тысяч человек. Ежегодно сотрудники проходят оценку результатов деятельности и получают индивидуальный план развития и обучения. Также работает корпоративный университет, где проводят тренинги. В ноябре на сайтах по трудоустройству появилось более 50 вакансий компании — в Киеве и других городах Украины. Соискателям "Артериум" предлагает официальное оформление, конкурентную зарплату, премии по результатам работы, 27 дней отпуска и медстраховку.
Лучшие работодатели Украины 2021. Финансы
Банки в 2021 году работают прибыльно. По данным НБУ, за январь — сентябрь прибыль сектора достигла 51,4 млрд грн, причем убыточны лишь семь из 71-го, работающего на рынке. Это не могло не повлиять на политику учреждений в отношении персонала — многие в 2021 году повысили зарплаты, пополняют штат новыми специалистами. Притом количество отделений сокращается. По данным НБУ, на начало октября в Украине насчитывалось 6,7 тыс. банковских отделений, за девять месяцев 2021 года их количество сократилось на 5,2% (минус 371 отделение). Как и в 2020 году, банки делают упор на диджитализацию. Поэтому они активно ищут IT-специалистов. В топе вакансий также бухгалтеры, кассиры, экономисты и менеджеры по продуктам. По данным Госстата, за январь — август 2021 года средняя зарплата в украинском финсекторе упала на 2,3% — до 23,5 тыс. грн.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 23,5 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 29,1 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Райффайзен Банк
Один из крупнейших в Украине банков — Райффайзен Банк — входит в международную банковскую группу "Райффайзен". В 450 отделениях украинской "дочки" австрийского банка работают более шести тысяч специалистов.
В ноябре 2021-го финучреждение открыло более 100 вакансий в разных регионах — как для банковских работников, так и для программистов. Соискателей привлекают перспективой профессионального и карьерного роста, возможностью обмена опытом с зарубежными коллегами из банков группы "Райффайзен" в других странах, премиями и бонусами к зарплате, медицинской страховкой, тренажерным залом, курсами английского языка, тренингами.
Укрсиббанк
Более пяти тысяч специалистов из разных регионов Украины трудоустроены в УкрСиббанке. 60% его акций принадлежат одной из крупнейших международных финансовых групп — BNP Paribas, а 40% — ЕБРР.
О возможностях карьерного роста в этом финучреждении свидетельствует то, что 92% менеджерских позиций заполняются за счет внутренних кандидатов. Для подготовки руководителей действует "Школа менеджеров", проводятся тренинги, бизнес-игры. В ноябре 2021 года банк открыл более 170 вакансий. Соискателям обещают медицинское страхование и бонусы по результатам работы.
Укргазбанк
Укргазбанк — один из крупнейших в Украине банков, почти 95% акций которого принадлежат государству. В фокусе этого финучреждения — экология и финансирование экопроектов. Более 4,3 тыс. сотрудников трудятся в 250 отделениях по всей стране. Свыше 70 вакансий в разных регионах открыл Укргазбанк для банковских работников в ноябре 2021 года. Соискателям обещают обучение, медицинское страхование, пересмотр вознаграждения каждые полгода, возможность удаленной работы для некоторых специалистов, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.
Лучшие работодатели Украины 2021. Промышленность и производство
В промышленности Украины в 2021 году продолжается кризис, хотя по сравнению со спадом в 2020-м есть неплохая динамика. По данным Госстата, за девять месяцев 2021 года промышленное производство выросло на 1,4% (в 2020-м за этот же период сократилось на 7%). Более заметны позитивные тренды в некоторых секторах. Например, в металлургии за январь — сентябрь отмечен рост на 6,9%, в производстве электрооборудования — на 28,4%, в перерабатывающей промышленности — на 1,6%. Производство табачных изделий сократилось на 11,2%. В промышленности трудятся 2,35 млн человек, что составляет, согласно данным Госстата, 14,8% от количества всех занятых граждан. Средняя зарплата в отрасли в августе 2021 года составила 15 тыс. грн, что на 12,6% выше, чем в январе 2020-го.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 15,0 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 20,9 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Philip Morris Украина
На фабрике в Харькове и в головном офисе табачной компании "Philip Morris Украина" работают около 800 человек. В ноябре 2021 года были открыты более 20 вакансий. Соискателям предстоит собеседование, тестирование профессиональных качеств и способностей.
Для штатных сотрудников действуют программы профессионального развития, проводятся тренинги и воркшопы, что способствует карьерному росту. Всем работникам доступно медстрахование, в частности покрывающее лечение критических заболеваний за рубежом, а также компенсация обедов, занятий спортом и отдыха.Важно
JTI Украина
"JTI Украина" — часть глобальной компании Japan Tobacco International (JTI). На фабрике в Кременчуге, в центральном и региональном офисах "JTI Украина" около 900 сотрудников. Как показало анкетирование, 92% из них готовы рекомендовать трудоустройство в компании друзьям и близким.
Персонал "JTI Украина" обеспечен медицинским страхованием, имеет возможность участвовать в тренингах и программах обучения. Сотрудникам возмещают расходы на спорт, а тем, у кого родились дети, предоставляют 20 недель оплачиваемого отпуска.
Интерпайп
Корпорация "Интерпайп" объединяет пять промышленных предприятий в Днепропетровской области (Интерпайп НМТЗ, Интерпайп НикоТьюб, Интерпайп НТЗ, Интерпайп Сталь, Интерпайп Втормет), а также торговые компании, складскую сеть и др.
В "Интерпайпе" трудятся почти 11 тыс. человек, в ноябре 2021 года открыто около 150 вакансий. Сотрудникам в зависимости от позиции предлагаются медицинское страхование, доставка к месту работы, дополнительные дни отпуска за годы стажа, дотации на питание и другие опции. Для развития персонала всех предприятий корпорации действует учебный центр uPipe.
Лучшие работодатели Украины 2021. Энергетика
В энергетике происходят сложные процессы, связанные с кризисным состоянием энергосетей, несбалансированностью, а также недозапуском энергорынка, так и не заработавшего за два года в полную силу, несмотря на Закон "О рынке электрической энергии". Доля ВИЭ (ветровых и солнечных станций) в общем объеме производства электроэнергии, согласно данным Минэнерго, достигла 8,3% (за январь — август 2021-го). Многие производители жалуются на заниженные цены на отпускаемую ими в рынок электроэнергию, а зеленая генерация продолжает выпрашивать оплату по зеленому тарифу — долг перед ВИЭ составляет почти 14 млрд грн. Но специалисты сектора работодателями не обижены — компании исправно повышают зарплаты, а за восемь месяцев 2021 года средняя зарплата в секторе выросла на 6% — до 19,2 тыс. грн.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 19,2 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 27,9 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
ДТЭК Энерго
В структуре энергетического холдинга ДТЭК компания "ДТЭК Энерго" отвечает за добычу угля на 13 шахтах и генерацию электроэнергии на восьми теплоэлектростанциях. В "ДТЭК Энерго" занято около 37 тыс. сотрудников.
Один из главных приоритетов компании — снижение уровня травматизма на производстве. Инвестиции в повышение безопасности труда за последние три года составили более 1,6 млрд грн. ДТЭК также вкладывает средства в развитие персонала. Основанный в 2010 году корпоративный университет Academy DTEK служит образовательной платформой для всех компаний группы.
НАЭК "Энергоатом"
НАЭК "Энергоатом" — оператор всех действующих в Украине АЭС, доля производства которых в общей структуре выработки электроэнергии превышает 50%. На этом госпредприятии трудоустроено более 34 тыс. человек. Около 90% персонала работает непосредственно на АЭС.
В компании фокусируются на привлечении и профессиональной подготовке молодежи. Например, на Запорожской АЭС 23% персонала моложе 35 лет. С января по август 2021 года там трудоустроили 288 молодых специалистов. Договоры с вузами предусматривают поощрительную стипендию от "Энергоатома", практику на АЭС и гарантированное трудоустройство.
Центрэнерго
В состав государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС, а также ремонтное предприятие "Ремэнерго". Штат компании превышает 6 тыс. человек. Из них 56% задействовано в эксплуатационной сфере, 44% — в ремонтной.
На предприятиях уделяют внимание обучению персонала. В частности, на Углегорской ТЭС действует пункт тренажерной подготовки персонала, а на Змиевской ТЭС — учебный комплекс. Сотрудники участвуют в семинарах, проходят краткосрочные курсы в отраслевых учреждениях. Работникам предоставляется социальный пакет.
Лучшие работодатели Украины 2021. Агросектор
В агроотрасли зарплаты остаются невысокими. По данным Госстата, за январь — август средняя зарплата здесь выросла на 28% — до 12,2 тыс. грн. Тем временем работающих в отрасли все меньше: за 2020 год сократили 9,6% человек — до 2,7 млн (данные Госстата). Агроотрасль — одна из тех, которые активно теряют сотрудников из-за их оттока за границу. Несмотря на пандемию, страны ЕС с радостью открывают рабочие визы украинцам, готовым работать в полях и садах еврозоны, где их заработок составляет 25 тыс. грн (в эквиваленте) и выше. Однако несмотря на сложности с персоналом, отрасль находится на подъеме. В Минагро прогнозируют в 2021 году 100 млн т урожая зерновых и масличных. А с начала 2021/2022 маркетингового года и на 27 октября страна экспортировала 18,2 млн т зерновых и зернобобовых, что на 2,7 млн т больше, чем в 2020-м.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 12,2 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 12,6 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Кернел
Компания с 11-тысячным трудовым коллективом постоянно привлекает новых сотрудников, активно берет на стажировку студентов благодаря проекту "Кернел шанс". Сейчас в компании открыто 126 вакансий — в разных регионах Украины ищут агрономов, слесарей, инженеров и машинистов. Сотрудники могут рассчитывать на достойную заработную плату с учетом бонусов, компенсационный пакет, материальную помощь и возможность получить кредит от компании. Не занятые на производстве могут рассчитывать на гибкий график — 50% времени можно работать удаленно.
МХП
В агроиндустриальном холдинге "Мироновский хлебопродукт" (МХП) более 28 тыс. сотрудников. Около четверти из них старше 50 лет. Активно развивается программа "МХП Старт", в рамках которой студенты аграрных специальностей могут попробовать свои силы, записавшись на стажировку или практику. Молодым специалистам предоставляют бесплатное жилье, питание, платят стипендию. Лучшим достается постоянная работа в МХП. Для сотрудников в офисе МХП работают медицинский и стоматологический кабинеты, а также кабинет корпоративного психолога. Тут же есть спортзал и даже свой бар.
Астарта
В агрохолдинге работают более 5 тыс.человек. Сейчас открыто 318 вакансий. Для сотрудников компания помимо финансовых стимулов предлагает широкий соцпакет. В частности, дополнительные дни отпуска, медстрахование, частично оплачиваемый отдых детей сотрудников в детском оздоровительном лагере. Предприятие поощряет развитие и внутреннюю инициативу, предоставляя премии тем, кто вносит идеи для оптимизации и улучшения производства. Также здесь внедрены программа стажировки молодых специалистов, программы наставничества и "Программа внутренних экспертов".
Лучшие работодатели Украины 2021. Пищепром
У производителей продуктов питания в 2021 году своя беда. Не карантин или пандемия, а рост себестоимости продукции в связи с резким скачком цены на газ. Оказывает влияние и рынок нефтепродуктов, где в 2021-м тоже растут цены. В результате наращивать объемы производства и получать приличную прибыль могут не все. Согласно данным Госстата, за девять месяцев 2021 года производство продуктов в стране упало на 11,1% по сравнению с таким же периодом 2020-го. Причем заметно сократилось производство подсолнечного масла (-28,4%), молочных продуктов (-7,3%), круп и муки (-15,1%). Но есть компании, которые успешно наращивают выпуск продукции. В частности, на 2,2% за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020-го подросло производство мяса, на 2% — шоколада и кондитерских изделий, а бесспорным лидером отрасли стал сахар, производство которого выросло на 128,4%.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 12,4 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 18,0 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Coca Cola
Завод по производству безалкогольных напитков Coca Cola расположен недалеко от Киева. Всего в головном офисе компании и ее региональных подразделениях работают около 1,5 тыс. человек. Предприятие предоставляет сотрудникам внушительный социальный пакет: медицинское страхование и страхование жизни, скидки на оплату спортзала и занятий с тренером, оплату транспорта и частичную оплату питания. Кроме того, сотрудники могут рассчитывать на три дополнительных оплачиваемых дня отпуска в связи с особыми семейными обстоятельствами и материальную помощь.
Nestlé
Компания Nestlé продвигает в Украине бренды Nescafé, "Свиточ", "Торчин" и другие. На трех украинских заводах и в офисах работают 5,5 тыс. сотрудников. Компания постоянно ищет новые кадры. В частности, сейчас открыто более 76 вакансий. Украинские специалисты предоставляют бухгалтерские услуги, занимаются мониторингом соцсетей и осуществляют техподдержку потребителей в более чем 70 странах присутствия компании. Сотрудники компании помимо медстрахования и страхования жизни могут рассчитывать на гибкий рабочий график, ежегодный пересмотр зарплаты, дополнительный отпуск.
PepsiСo
Компания PepsiСo — один из лидеров украинского рынка продуктов питания и напитков, представленная компаниями "Сандора" и "Вимм-Билль-Данн Украина". В украинском подразделении около 4 тыс. сотрудников, расширение штата продолжается. Сейчас открыто 32 вакансии в Николаеве, Киеве, Львове и Полтаве. Своим сотрудникам PepsiСo предлагает гибкий график работы и конкурентную заработную плату с системой надбавок и премий. В социальный пакет входят страхование и материальная помощь. В компании внедрена система непрерывного обучения и коучинга, нацеленная на развитие потенциала каждого сотрудника.
Лучшие работодатели Украины 2021. Информационные технологии
Сектор IT в Украине развивается стремительными темпами. По данным BRDO, в 2020 году сервисный IT-рынок вырос на 20% по сравнению с 2019-м. А общая доля IT в структуре экспорта Украины составляет 8,3%. Причем за прошлый год страна предоставила услуг на экспорт в этом сегменте на $5,06 млрд. В Украине трудятся в секторе более 200 тыс. специалистов. Часто IT-персонал работает как ФЛП, сотрудники не оформлены в штате компаний. При этом явная тенденция 2021 года — дефицит специалистов с опытом, на рынке труда в секторе IT в разные месяцы 2021 года было от пяти до 10 тыс. предложений. Как и в прошлом году, сохраняется высокий спрос на специалистов Front-end, QA и PHP. По данным work.ua, на начало ноября в базе портала предлагались почти три тысячи вакансий для разработчиков с зарплатой по многим из них 40–80 тыс. грн.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 24,8 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 32,0 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Еpam
Сегодня в офисах ЕРАМ работают 11,6 тыс. сотрудников. Компания привлекает соискателей высоким уровнем зарплат, бонусами и хорошим соцпакетом. Здесь предлагают медицинское страхование, покрывающее стоматологические услуги, и лечение хронических заболеваний, в компании есть психологическое консультирование. Приветствуется спортивный образ жизни — компания оплачивает спорт. Для детей сотрудников в офисе проводятся учебные программы на базе Scratch. Но, главное, сотрудники могут постоянно развиваться благодаря тренингам и, конечно, активно строить карьеру.
SoftServe
Компания — лидер по набору нового персонала. Сегодня в ее офисах по всей стране работают около 9,5 тыс. сотрудников. Многие из них начинали карьерный путь с SoftServe IT Academy. Для студентов 3–5-х курсов и выпускников это отличная возможность подтянуть свои знания и практические навыки в различных технических сферах. Лучшим предлагают работу в компании. Сегодня здесь открыто 797 вакансий в разных городах Украины. Сотрудникам предлагают медстраховку, доступ к множеству тренингов и обучающих программ.
GlobalLogic
Компания со штаб-квартирой в городе Сан-Хосе (США) насчитывает 20 тыс. сотрудников в 14 странах, при этом 7 тыс. из них занимаются разработкой технических решений в украинском офисе. Также сотрудникам предоставляется медстраховка с оплатой массажа, стоматологии, а также скидки на страхование авто. Кроме того, в компании есть Wellbeing Deposit, которые можно потратить на занятия спортом или покупку инвентаря, спа-процедуры или тренинги по ментальному здоровью. Здесь поддерживают неформальное общение сотрудников на встречах литературного клуба и киноклуба.
Лучшие работодатели Украины 2021. Телеком
Объем рынка телекома в 2020–2021 годах растет, как и прибыль его операторов. По данным Нацкомиссии по вопросам регулирования связи, по итогам 2020 года объем рынка связи вырос до 78,9 млрд грн. При этом украинские мобильные операторы заработали 46,9 млрд грн, что составляет 63,7% от общего объема рынка телекоммуникационных услуг. Как и прежде, почти 60% доходов операторы получили от предоставления услуг передачи данных, на втором месте — доходы от телефонии. В Нацкомиссии отмечают, что объем капитальных инвестиций в сферу телекоммуникаций Украины в 2020 году составил более 15 млрд грн, из них инвестиции операторов мобильной связи — 12 млрд грн. Компании этого сегмента чаще других индексируют зарплаты в связи с инфляцией, а также внедряют проекты сотрудничества с вузами страны, трудоустраивают молодых специалистов.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 24,8 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 32,0 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Киевстар
Сегодня штат сотрудников "Киевстар" — около 3,5 тыс. человек. В компании запустили программу борьбы с возрастной дискриминацией "Киевстар Returnship", в рамках которой "взрослые" специалисты могут пройти стажировку в компании с дальнейшим трудоустройством. Для молодежи работает программа STARt Yourself. Каждый второй молодой специалист после стажировки остается работать в "Киевстар". Сотрудникам компания предоставляет медицинское страхование, годовой бонус, услуги wellbeing и корпоративного психолога. Работникам доступны финансовые бонусы к отпуску.Важно
Vodafone
Мобильный оператор трудоустроил около 3,5 тыс. человек. Сотрудники Vodafone имеют возможность выбирать гибкий график и часть дней работать удаленно, а также бесплатно пользоваться мобильной связью. Кроме того, компания оплачивает работникам медицинское страхование и предоставляет 31 день отпуска. Оператор ежегодно приглашает на шестимесячную стажировку молодых специалистов. Соискателей ждет активное вовлечение в рабочую среду под руководством опытных сотрудников и постоянное обучение. В компании приветствуется неформальное общение в сообществах.
Астелит
В компании "Астелит" (бренд Lifecell) работают более тысячи сотрудников. Каждый из них получает медицинское страхование, в том числе для членов семьи, и страхование жизни, может воспользоваться займами от компании. Всем сотрудникам гарантируется дополнительный отпуск. Ежегодно пересматриваются заработные платы, есть ежегодные и ежеквартальные бонусы. Учитывая использование двух рабочих языков, украинского и английского, компания предоставляет сотрудникам возможность изучать и совершенствовать иностранный. Обучение проводят на территории офисов компании в течение дня.
Лучшие работодатели Украины 2021. Строительство
Средняя зарплата в строительстве, несмотря на повышенный спрос на работников, остается невысокой, хотя за январь — август 2021 года, согласно данным Госстата, зарплата в секторе выросла на 28,5% — до 11,9 тыс. грн. В 2020 году отрасль переживала стагнацию со всеми вытекающими проблемами в виде сокращения объемов строительства недвижимости и введения объектов в эксплуатацию. Поддерживающими ее проектами оставались дорожные работы. В 2021 году продолжение "Великого будівництва" оказывает положительное влияние на общее состояние отрасли. Кроме того, в 2021-м идет бурное возведение объектов жилой недвижимости в Киеве и крупных городах страны, а цены на рынке жилья в этот период уже выросли на 15–30% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным базы вакансий work.ua, разнорабочим и монолитчикам на стройках в Украине готовы платить 10–15 тыс. грн, а инженерам — 20–35 тыс.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 11,9 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 11,1 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
KAN Development
В ноябре 2021 года столичная девелоперская компания KAN Development открыла более 30 вакансий. Соискателей приглашают создавать новые символы Киева вместе с KAN. В портфеле компании немало масштабных реализованных проектов жилой и коммерческой недвижимости.
Представителям рабочих специальностей в KAN Development предоставляют общежитие за счет компании. Специалистам обещают корпоративное обучение, профессиональный и карьерный рост. На некоторые вакансии в KAN Development готовы взять студентов четвертых-пятых курсов и далее обучать их азам профессии.
Киевгорстрой
За ХК "Киевгорстрой" закрепился имидж лидера строительной отрасли Украины. В холдинговой компании работают около 700 сотрудников. Однако "Киевгорстрой" контролирует десятки дочерних предприятий — домостроительных комбинатов, промышленных и транспортных компаний, где заняты тысячи людей и постоянно открываются новые вакансии. Например, в "ДБК-4" работает более 1 тыс. человек. Работникам предлагают официальное трудоустройство со всеми соцгарантиями, а также медицинское обслуживание, оздоровление членов семьи, бесплатный спорткомплекс, обеды со скидкой и временное жилье иногородним.
DIM
Группа компаний DIM — заметный игрок столичного рынка недвижимости. С 2014 года компания ввела в эксплуатацию десять объектов. Ряд проектов находятся на разных этапах реализации. Все они отличаются высоким качеством, технологичностью, выразительной, современной архитектурой.
В ноябре 2021 года компания разместила более десяти объявлений о вакансиях для рабочих и высококвалифицированных специалистов. Последним обещают технологически оснащенное, комфортное рабочее место, корпоративную программу приобретения собственного жилья, прогрессивное обучение, четкую и прозрачную мотивационную систему.
Лучшие работодатели Украины 2021. Автоимпортеры и дилеры
В 2021 году украинцы чаще меняют автомобили, а это значит, что автосалоны работают активно и прибыльно. По данным ассоциации "Укравтопром", за девять месяцев 2021 года граждане приобрели и зарегистрировали 76,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. Еще активнее, чем продажи новых иномарок, идет торговля подержанными машинами. В ассоциации подчеркивают: за девять месяцев текущего года в Украину импортировали и впервые поставили на учет 355,6 тыс. авто с пробегом, что на 47% больше прошлогоднего показателя. Причем в сентябре первую регистрацию получили 54,3 тыс. таких машин. С электрокарами история скромнее: с начала года украинцы приобрели 6,1 тыс. таких авто, что всего на 7% выше, чем в 2020-м.
Средняя зарплата в отрасли: по Украине 13,7 тыс. грн (Данные Госстата), в Киеве 19,1 тыс. грн (Данные Главного управления статистики в г. Киеве)
Тойота Украина
Компания "Тойота Украина" — официальный импортер японских брендов Toyota и Lexus. Работа в этой компании с межкультурными традициями дает возможность проявить себя в амбициозных проектах. Среди качеств, которые особенно ценят в сотрудниках, здесь называют готовность уверенно принимать профессиональные вызовы, ответственность, сильные организаторские навыки, умение планировать, отличные коммуникативные навыки, творческий подход к работе и пристрастие к автомобилям. В компании уделяют особое внимание профессиональному росту сотрудников.
Виннер
Компания "Виннер" представляет на украинском рынке авто таких известных брендов, как Ford, Renault, Volvo, Jaguar, Land Rover, Bentley и Porsche. Свою миссию "Виннер" видит в повышении качества жизни клиентов и участников команды. На своем сайте в ноябре 2021 года компания разместила несколько десятков вакансий в разных подразделениях. Соискателям предлагают медстрахование, в том числе для членов семьи, комфортный офис с фитнес-центром, изучение английского, тренинги, компенсацию питания, развоз из офиса, участие в корпоративных мероприятиях.
Укравто
Украинская автомобильная корпорация "Укравто" — заметный игрок авторынка Украины, обладающий крупнейшей в стране сетью автосервисных предприятий и дилерских центров. В частности, компания представляет автомобили Mercedes, Opel, KIA, Chery, Jetour и др. Для развития персонала здесь создали сеть обучающих центров "Академия Укравто", которые открыты как для сотрудников компании, нацеленных на повышение квалификации и карьерный рост, так и для студентов профильных учебных заведений. Менеджерам по продаже авто в корпорации "Укравто" обещают бонусы за выполнение плана.