Дензел Вашингтон похвастался своим 10-летним достижением

Актер больше 15 лет выпивал по две бутылки дорогого вина в день и не на шутку пристрастился к нему.

69-летний американский актер Дензел Вашингтон, который сейчас активно продвигает фильм со своим участием "Гладиатор 2", в декабре 2024 года отметит 10-летие трезвой жизни и не пьет вино. Об этом он рассказал в беседе с журналом Esquire.

По словам звезды, к вину он пристрастился в 1999 году, когда вместе с женой Паулеттой построил дом с винным погребом на 10 000 бутылок. Каждый день он выпивал по две бутылки дорогого вина.

"Вино было моей страстью. А теперь я выпивал бутылки по $4000 просто потому, что это то, что осталось", – вспоминает он.

Кинозвезда сказал, что звонил в винный магазин Gil Turner's Fine Wines & Spirits в районе Лос-Анджелеса и говорил: "Пришлите мне две бутылки, лучшее из того или этого". А моя жена говорит: "Почему ты все время заказываешь только две?" Я сказал: "Потому что если я закажу больше, я выпью больше".

Во время подготовки к съемкам Дензел прекращал пить, продолжая игнорировать алкоголь в процессе работы, но как только был снят последний дубль, он возвращался к ежедневным возлияниям. И длилось это 15 лет.

За это время его организму был нанесет серьезый вред, и он решил завязывать. 10 лет без алкоголя для него – выдающаяся дата, поскольку является свидетельством его силы воли и дисциплинны.

Дензел играет Макринуса в фильме Ридли Скотта "Гладиатор 2", в котором также снимаются Пол Мескаль, Педро Паскаль и Джозеф Куинн.

Ранее Фокус писал, что Дензел Вашингтон рассказал о пикантной сцене, которую вырезали из "Гладиатора 2".