Дензел Вашингтон похвалився своїм 10-річним досягненням

Актор понад 15 років випивав по дві пляшки дорогого вина на день і не на жарт пристрастився до нього.

69-річний американський актор Дензел Вашингтон, який зараз активно просуває фільм за своєю участю "Гладіатор 2", у грудні 2024 року відзначить 10-річчя тверезого життя і не п'є вино. Про це він розповів у бесіді з журналом Esquire.

За словами зірки, до вина він пристрастився 1999 року, коли разом із дружиною Паулеттою побудував будинок із винним погребом на 10 000 пляшок. Щодня він випивав по дві пляшки дорогого вина.

"Вино було моєю пристрастю. А тепер я випивав пляшки по $4000 просто тому, що це те, що залишилося", — згадує він.

Кінозірка сказав, що дзвонив у винний магазин Gil Turner's Fine Wines & Spirits у районі Лос-Анджелеса і казав: "Надішліть мені дві пляшки, найкраще з того чи цього". А моя дружина каже: "Чому ти весь час замовляєш тільки дві?" Я сказав: "Тому що якщо я замовлю більше, я вип'ю більше".

Під час підготовки до зйомок Дензел припиняв пити, продовжуючи ігнорувати алкоголь у процесі роботи, але щойно було знято останній дубль, він повертався до щоденних пиятик. І тривало це 15 років.

За цей час його організму було завдано серйозної шкоди, і він вирішив зав'язувати. 10 років без алкоголю для нього — визначна дата, оскільки є свідченням його сили волі та дисципліни.

Дензел грає Макринуса у фільмі Рідлі Скотта "Гладіатор 2", в якому також знімаються Пол Мескаль, Педро Паскаль і Джозеф Квінн.

Раніше Фокус писав, що Дензел Вашингтон розповів про пікантну сцену, яку вирізали з "Гладіатора 2".