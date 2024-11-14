Дензел Вашингтон з'явився на прем'єрі "Гладіатора 2" зі своєю єдиною дружиною (фото)

Дензел Вашингтон задумався над завершенням кар'єри, але планує ще зіграти у фільмі "Чорна пантера 3".

Знаменитий американський актор, продюсер і режисер Дензел Вашингтон разом зі своєю єдиною дружиною Паулеттою відвідав прем'єру фільму "Гладіатор 2", яка відбулася 13 листопада на площі Лестер-сквер, повідомляє Daily Mail.

69-річна легенда Голлівуду на червоній доріжці довгоочікуваного показу ніжно обіймав 74-річну актрису, позуючи перед камерами. Паулетте Пірсон виглядала в чудовому настрої, гордо підтримуючи чоловіка під час заходу.

Дензел Вашингтон був одягнений у строгий чорний костюм, який поєднував з білосніжною сорочкою на ґудзиках, чорною краваткою і чорними, спортивного типу туфлями на білій підошві. Дружина Вашингтона Паулетта, з якою він прожив у шлюбі 41 рік, на прем'єру одягла шовковистий білий топ і чорну максіспідницю, а на плечі накинула чорне двобортне пальто з атласної обробкою коміра. Зірка "Філадельфії" додала своєму образу ще більше гламуру, одягнувши довге перлове намисто. Вона завершила свій образ елегантними чорними туфлями на шпильці та стильним клатчем Chanel.

Дензел Вашингтон із дружиною Паулеттою Фото: Getty Images

Зірка "Великого зрівнювача 3" Дензел спілкувався на червоній доріжці з режисером сером Рідлі Скоттом, а також з колегою по фільму Полом Мескалем.

Пізніше до них приєдналися й інші зірки, включно з випускником "Дивних див" Джозефом Квіном, улюбленцем "Одні з нас" Педро Паскалем, Конні Нільсеном і Фредом Гехінгером.

Раніше, 3 жовтня, Фокус писав про те, що Дензел Вашингтон накричав на Puff Daddy на одній з вечірок.