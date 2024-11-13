Дензел Вашингтон снимется в "Черной пантере 3" (фото)

"Черная пантера 3" станет один из последних фильмов Дензела Вашингтона перед завершением карьеры. Сейчас фильм находится на стадии написания сценария.

Дензел Вашингтон сыграет одну из главных ролей в триквеле "Черной пантеры" от студии Marvel. Об этом он рассказал в интервью Today show.

"Я играл Отелло в 22 года, а теперь собираюсь сыграть его в 70. Дальше я играю Ганнибала. После этого я разговаривал со Стивом Маккуином о фильме. После этого Райан Куглер напишет для меня роль в следующей "Черной пантере"", — рассказал 69-летний актер.

Вашингтон также поделился тем, что стал более придирчиво относиться к выбору ролей из-за преклонного возраста. Это и стало его мотивацией сняться в триквеле к известному супергеройскому фильму. "На данном этапе моей карьеры я заинтересован работать только с лучшими. Я не знаю, сколько еще фильмов я сниму, пожалуй, не так много. Я хочу делать то, чего еще не делал", — признался актер.

Актер Дензел Вашингтон Фото: Getty Images

Marvel пока не объявил официально об участии Вашингтона в "Черной пантере 3". По слухам, в фильме появится легендарный злодей комиксов Marvel Доктор Дум, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Напомним, что вторая часть франшизы "Черная пантера: Ваканда навсегда" собрала почти 900 миллионов долларов в прокате и получила положительные отзывы критиков. Звезда первых двух фильмов Летиция Райт подтвердила разработку третьей части летом 2024 года.