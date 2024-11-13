Дензел Вашингтон зніметься у "Чорній пантері 3" (фото)

"Чорна пантера 3" стане один з останніх фільмів Дензела Вашингтона перед завершенням карʼєри. Наразі фільм знаходиться на стадії написання сценарію.

Дензел Вашингтон зіграє одну з головних ролей у триквелі "Чорної пантери" від студії Marvel. Про це він розповів в інтервʼю Today show.

"Я грав Отелло в 22 роки, а тепер збираюся зіграти його в 70. Далі я граю Ганнібала. Після цього я розмовляв зі Стівом Макквіном про фільм. Після цього Раян Куглер напише для мене роль у наступній "Чорній пантері"", — розповів 69-річний актор.

Вашингтон також поділився тим, що став більш прискіпливо відноситись до вибору ролей через похилий вік. Це і стало його мотивацією знятись у триквелі до відомого супергеройського фільму. "На цьому етапі моєї кар’єри я зацікавлений працювати лише з найкращими. Я не знаю, скільки ще фільмів я зніму, мабуть, не так багато. Я хочу робити те, чого ще не робив", — зізнався актор.

Актор Дензел Вашингтон Фото: Getty Images

Marvel поки що не оголосив офіційно про участь Вашингтона у "Чорній пантері 3". За чутками, у фільмі з'явиться легендарний злодій коміксів Marvel Доктор Дум, якого зіграє Роберт Дауні-молодший.

Нагадаємо, що друга частина франшизи "Чорна пантера: Ваканда назавжди" зібрала майже 900 мільйонів доларів у прокаті та отримала схвальні відгуки критиків. Зірка перших двох фільмів Летиція Райт підтвердила розробку третьої частини влітку 2024 року.