Вышел новый трейлер фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда"

Из трейлера становится ясно, что теперь Черная пантера будет сражаться против могучих воинов, которые пришли "из воды"

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В Сети появился новый трейлер фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда", который выйдет в кинопрокат 11 ноября. Трейлер был опубликован на Youtube-канале Marvel Entertainment.

Минутный ролик показывает несколько экшен-эпизодов из нового фильма. Из них становится ясно, что новые противники Черной Пантеры "пришли из воды и обладают нечеловеческой силой".

[ + – ] Трейлер фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда"

В видео можно увидеть Шури в исполнении Летиции Райт, Люпиту Нионго в образе Накии, а также Уинстона Дьюка в роли М’Баку.

Согласно сюжету, Нэмор — король подводного царства Талокан, который бросает вызов жителям Ваканды. Оставшиеся без своего лидера Т’Чаллы они вынуждены противостоять новой угрозе. Шури при этом становится новой Черной Пантерой.

Новые злодеи напоминают воинов майя и обитателей затонувшей Атлантиды, но кто они такие на самом деле, станет известно только из фильма.

Критики уже заявили, что новый фильм станет прекрасной данью уважения актеру Чедвику Боузману, который сыграл короля Т'Чаллу в первой части.

Боузман, напомним, скончался от рака в 2020 году. Актеру было 43 года.

Режиссером продолжения, как и оригинальной картины, стал Райан Куглер. Он написал сценарий фильма вместе с Джо Робертом Коулом.

Ранее в Сети появилась заглавная песня фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда" в исполнении Рианны. Композиция получила название Lift Me Up. Это первый полноценный сольный сингл певицы за последние несколько лет.