Рианна в роскошном платье посетила премьеру "Черной пантеры" (фото)

Знаменитость записала саундтрек к фильму.

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34-летняя американская певица Рианна впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом после родов. Об этом пишет Sky News.

Звезда сцены барбадосского происхождения посетила премьерный показ фильма от Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда", режиссером которой стал Райан Куглер. Молодая мама и ее возлюбленный, американский рэпер A$AP Rocky вместе появились перед вспышками камер, держась за руки.

Для выхода на публику Рири выбрала роскошное оливковое платье от Rick Owens с коллекции осень-зима 22, добавив к нему трендовые перчатки и туфли в тон основного наряда.

Волосы знаменитости были накручены легкими волнами, а к праздничному аутфиту Рианна добавила роскошные серьги и сделала акцент на вечернем макияже.

[ + – ] Рианна

Тем временем молодой отец Раким Майерс (настоящее имя музыканта) оделся в соответствии с оттенками образа своей возлюбленной. Певец выбрал для культурного события свободные штаны и джинсовку.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

В мае 2022 года певица впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, которого они пока не готовы показывать публике.

[ + – ] Рианна и A$AP Rocky

Как известно, Рианна записала саундтрек к продолжению популярной истории "Черной пантеры".

Напомним, Рианна вышла в свет в трендовых штанах за 14 тысяч гривен.

Также Фокус писал о дате выхода нового трека Рианны после многолетнего перерыва.