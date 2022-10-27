Рианна в роскошном платье посетила премьеру "Черной пантеры" (фото)
Знаменитость записала саундтрек к фильму.
34-летняя американская певица Рианна впервые официально вышла в свет со своим бойфрендом после родов. Об этом пишет Sky News.
Звезда сцены барбадосского происхождения посетила премьерный показ фильма от Marvel "Черная пантера: Ваканда навсегда", режиссером которой стал Райан Куглер. Молодая мама и ее возлюбленный, американский рэпер A$AP Rocky вместе появились перед вспышками камер, держась за руки.
Для выхода на публику Рири выбрала роскошное оливковое платье от Rick Owens с коллекции осень-зима 22, добавив к нему трендовые перчатки и туфли в тон основного наряда.
Волосы знаменитости были накручены легкими волнами, а к праздничному аутфиту Рианна добавила роскошные серьги и сделала акцент на вечернем макияже.
Тем временем молодой отец Раким Майерс (настоящее имя музыканта) оделся в соответствии с оттенками образа своей возлюбленной. Певец выбрал для культурного события свободные штаны и джинсовку.
В мае 2022 года певица впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, которого они пока не готовы показывать публике.
Как известно, Рианна записала саундтрек к продолжению популярной истории "Черной пантеры".
Напомним, Рианна вышла в свет в трендовых штанах за 14 тысяч гривен.
Также Фокус писал о дате выхода нового трека Рианны после многолетнего перерыва.