Названа дата выхода нового трека Рианны

Знаменитость записала саундтрек к популярному фильму.

Related video

Стало известно, когда выйдет новая песня 34-летней американской певицы Рианны. Об этом сообщает киностудия Marvel в своем Twitter.

На странице компании в соцсети появилось загадочное видео с буквой "R" и названием фильма. Судя по всему, долгожданный трек выйдет 28 октября 2022.

Ранее сообщалось, что артистка барбадосского происхождения активно работает над саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

[ + – ] В Marvel намекнули на выход трека Рианны

Сама же Рианна официально не прокомментировала выпуск нового трека, однако поделилась анонсом шоу своего бренда Fenty.

"Отсчет начинается сейчас… 👀 #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 4 11.09.22 @savagexfenty @amazonfashion", — отметила звезда сцены.

Сейчас Рири активно возвращается к работе и медийной жизни. Она уже снялась в нескольких рекламных кампейнах своих брендов нижнего белья и косметики. Также молодая мама часто выходит в свет, показывая стильные и откровенные аутфиты.

В мае 2022 певица и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky впервые стали родителями. У них родился сын, которого звездные родители пока не готовы показывать публике. Не раскрывается в том числе и имя первенца певицы.

Напомним, Рианна начала сотрудничество с известной киностудией.

Также Фокус писал о выходе молодой мамы Рианны в свет в ультракоротких шортах.