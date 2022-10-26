Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Названа дата выхода нового трека Рианны

Рианна, Рианна стиль, Рианна образы, Рианна песни, Рианна Марвел, Рианна сын, когда новый альбом рианны, черная пантера
Фото: badgalriri | Рианна

Знаменитость записала саундтрек к популярному фильму.

Related video

Стало известно, когда выйдет новая песня 34-летней американской певицы Рианны. Об этом сообщает киностудия Marvel в своем Twitter.

На странице компании в соцсети появилось загадочное видео с буквой "R" и названием фильма. Судя по всему, долгожданный трек выйдет 28 октября 2022.

Ранее сообщалось, что артистка барбадосского происхождения активно работает над саундтреком к фильму "Черная пантера: Ваканда навсегда".

В Marvel намекнули на выход трека Рианны

Сама же Рианна официально не прокомментировала выпуск нового трека, однако поделилась анонсом шоу своего бренда Fenty.

"Отсчет начинается сейчас… 👀 #SAVAGEXFENTYSHOW VOL. 4 11.09.22 @savagexfenty @amazonfashion", — отметила звезда сцены.

Сейчас Рири активно возвращается к работе и медийной жизни. Она уже снялась в нескольких рекламных кампейнах своих брендов нижнего белья и косметики. Также молодая мама часто выходит в свет, показывая стильные и откровенные аутфиты.

В мае 2022 певица и ее бойфренд, американский рэпер ASAP Rocky впервые стали родителями. У них родился сын, которого звездные родители пока не готовы показывать публике. Не раскрывается в том числе и имя первенца певицы.

Напомним, Рианна начала сотрудничество с известной киностудией.

Также Фокус писал о выходе молодой мамы Рианны в свет в ультракоротких шортах.