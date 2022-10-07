Рианна вышла в свет в ультракоротких шортах (фото)

Знаменитость готовится к долгожданному выступлению на Super Bowl.

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34-летняя американская певица Рианна вышла в свет в ультракоротких шортах. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили в Западном Голливуде во время прогулки. Для осеннего выхода на публику знаменитость барбадосского происхождения выбрала total-black аутфит — ультракороткие спортивные шорты с монограммой, темное худи с изображением рэпера DMX из коллаборации Balenciaga X Yeezy. На ногах певицы были резиновые тапочки Adidas.

Как аксессуары к образу Рири добавила массивные трендовые очки, кольца и серебряную подвеску. Волосы артистки были распущены.

Певица сейчас активно готовится к долгожданному выступлению на Супербоуле.

Когда журналисты спросили молодую маму о том, как она относится к своему предстоящему выступлению после длительного перерыва, она ответила: "Я нервничаю, я взволнована".

[ + – ] Рианна

Отметим, что кофта Рианны стоит 370 фунтов стерлингов (более 16 тысяч гривен).

Весной 2022 Рианна и ее возлюбленный, рэпер ASAP Rocky впервые стали родителями. У звездной пары родился сын, которого они не спешат показывать публике. Во время беременности звезда часто демонстрировала откровенные и стильные образы, поэтому после рождения первенца не стала изменять своему стилю.

[ + – ] Рианна Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, Рианна вышла на публику в откровенном корсетном платье.

Также Фокус писал об идеальном ярком спортивном костюме для осени и зимы 2022, который накануне продемонстрировала Рианна.