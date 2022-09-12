Рианна вышла в свет в откровенном корсетном платье (фото)

Знаменитость не изменяет своему провокативному стилю.

34-летняя американская певица Рианна вышла на публику в откровенном total-black образе в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама сходила на свидание в один из баров Нью-Йорка со своим бойфрендом, американским рэпером A$AP Rocky. На звезде сцены в этот вечер было откровенное корсетное платье черного цвета с глубоким декольте и пиджак. На ногах знаменитости были темные полупрозрачные туфли на каблуке. Ее волосы были распущены и выпрямлены, выделялась недавно сделанная трендовая челка.

В качестве аксессуаров к аутфиту Рианна выбрала массивные колье, серьги и клатч в тон основного наряда. А дополнил образ вечерний легкий макияж.

[ + – ] Рианна

Тем временем спутник артистки выбрал для выхода более удобный образ — яркий свитшот, свободные джинсы и яркую красную кепку.

Как известно, молодые родители праздновали в Сохо запуск собственной линейки виски A$AP Rocky "Mercer + Prince".

[ + – ] Рианна

В мае 2022 американская певица впервые стала мамой. У звездной пары родился сын, которого они пытаются держать подальше от общественности и папарацци.

Напомним, Рианна ранее осталась после вечеринки и помогла убрать зал официантам.

Также Фокус писал об идеальном спортивном костюме для осени 2022, который накануне продемонстрировала Рианна.