Рианна продемонстрировала идеальный спортивный костюм для осени 2022 (фото)

Знаменитость соединила яркие цвета.

34-летняя американская певица Рианна продемонстрировала идеальный яркий спортивный костюм для осени 2022. Об этом пишет Vogue.

Молодая мама прогулялась в аутфите из новой коллекции осень/зима 2022 от Balenciaga. Она выбрала неоновый желтый флуоресцентный спортивный костюм оверсайз, который будет привлекать внимание всех вокруг. Волосы артистки были распущены и выпрямлены, а на лице традиционно красовалась яркая красная помада.

В качестве аксессуара к спортивно-роскошному луку Рианна добавила черные элегантные очки и блестящую красную сумочку. На ногах звезды сцены барбадосского происхождения были черные туфли.

[ + – ] Рианна в Нью-Йорке

В мае 2022 34-летняя знаменитость впервые стала мамой. У нее и американского рэпера ASAP Rocky родился сын. Однако звездные родители не спешат показывать своего первенца общественности.

После родов Рианна реже выходит в свет, но активно занимается своими многочисленными бизнесами, снимаясь в рекламных кампейнах для брендов артистки.

[ + – ] Беременная Рианна Фото: Instagram/badgalriri

Напомним, Рианна после громкой вечеринки помогла убрать официантам в ресторане.

Также Фокус писал об идеальном образе для свидания от молодой мамы Рианны.