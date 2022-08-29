Рианна сходила на свидание в ультракороткой юбке (фото)

Знаменитость продолжает удивлять своими стильными и провокационными образами.

34-летняя американская певица Рианна вышла в свет в экстремально короткой юбке спустя несколько месяцев после первых родов. Об этом пишет Daily Mail.

Молодая мама и ее бойфренд, американский рэпер A$AP Rocky сходили на свидание в Нью-Йорке. Папарацци "поймали" звездную пару, когда они вместе выходили из местного отеля.

Для августовского свидания Рианна выбрала ультракороткую темно-изумрудную юбку и атласную рубашку такого же оттенка с глубоким декольте. Длинные черные волосы артистки были распущены. А романтический аутфит знаменитости дополнили солнцезащитные очки, серебряные подвески и чёрные босоножки на каблуке.

Тем временем отец сына Рианны выбрал для выхода total-black образ – черные брюки, майку и кроссовки. A$AP Rocky (Раким Майерс — настоящее имя музыканта) дополнил свой образ многочисленными аксессуарами — подвеской, браслетами и массивным кольцом.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна на свидании

В конце весны 2022 Рианна впервые стала мамой. У пары музыкантов родился сын, которого они пока не желают показывать публике. Звездные родители даже не раскрывают имени своего первенца.

[ + – ] Беременная Рианна Фото: badgalriri

Напомним, Рианна сходила на свидание со своим бойфрендом в мешковатых штанах.

Также Фокус писал о самой трендовой обуви осени 2022, которую накануне продемонстрировала Рианна.