Рианна сходила на свидание в ультракороткой юбке (фото)
Знаменитость продолжает удивлять своими стильными и провокационными образами.
34-летняя американская певица Рианна вышла в свет в экстремально короткой юбке спустя несколько месяцев после первых родов. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама и ее бойфренд, американский рэпер A$AP Rocky сходили на свидание в Нью-Йорке. Папарацци "поймали" звездную пару, когда они вместе выходили из местного отеля.
Для августовского свидания Рианна выбрала ультракороткую темно-изумрудную юбку и атласную рубашку такого же оттенка с глубоким декольте. Длинные черные волосы артистки были распущены. А романтический аутфит знаменитости дополнили солнцезащитные очки, серебряные подвески и чёрные босоножки на каблуке.
Тем временем отец сына Рианны выбрал для выхода total-black образ – черные брюки, майку и кроссовки. A$AP Rocky (Раким Майерс — настоящее имя музыканта) дополнил свой образ многочисленными аксессуарами — подвеской, браслетами и массивным кольцом.
В конце весны 2022 Рианна впервые стала мамой. У пары музыкантов родился сын, которого они пока не желают показывать публике. Звездные родители даже не раскрывают имени своего первенца.
Напомним, Рианна сходила на свидание со своим бойфрендом в мешковатых штанах.
Также Фокус писал о самой трендовой обуви осени 2022, которую накануне продемонстрировала Рианна.