Рианна сходила на свидание с A$AP Rocky в мешковатых штанах (фото)

"Беременные" образы артистки кардинально изменили моду для беременных за последний год.

34-летняя американская певица Рианна вышла на свидание со своим бойфрендом A$AP Rocky в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Молодую маму заметили папарацци в компании отца ее ребенка накануне. Артистка и бизнесвумен выбрала для выхода в свет спортивную футболку оверсайз с цифрами и мешковатые штаны в клетку.

Аутфит для свидания звезда сцены барбадосского происхождения дополнила сумкой со змеиной кожей, многочисленными украшениями и солнцезащитными очками с белой оправой.

Длинные черные волосы Рианны были распущены. А на ногах американской певицы были сникерсы от Adidas.

[ + – ] Образ Рианны

Тем временем спутник артистки был одет в белую футболку, синие штаны Gucci и кроссовки. Образ американского рэпера дополнили кепка и многочисленные украшения.

[ + – ] Образ Рианны

В мае 2022 34-летняя американская певица впервые стала мамой. У пары музыкантов родился сын, которого они всячески скрывают от публики, не называя даже имени своего первенца. После рождения ребенка знаменитости стали реже выходить на публику и посещать официальные мероприятия.

Напомним, Рианна с бойфрендом и сыном вышли в свет.

Также Фокус писал о скандале вокруг нового продукта косметического бренда Рианны. Блеск для губ в форме кетчупа за тысячу гривен не пришелся по душе поклонникам бизнесвумен.