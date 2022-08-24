Бренд Рианны выпустил блеск для губ в форме кетчупа за тысячу гривен
Фанатам знаменитости не понравилась новая продукция ее бренда.
Косметический бренд американской певицы Рианны представил блеск для губ в форме кетчупа. Об этом представители Fenty Beauty сообщили на своей Instagram-странице.
Beauty-марка знаменитости и бренд MSCHF объявили о выпуске совместной продукции. В коллаборации представлен блеск для губ в виде маленькой упаковки кетчупа.
Представленный набор состоит из шести одинаковых пакетиков, оформленных в виде отдельных упаковок популярного соуса.
"Кетчуп или косметика", — подписали упаковки нового косметического продукта производители блеска.
Отметим, что такой набор из шести блесков для губ стоит 25 долларов (около тысячи гривен).
Однако фанатам Рианны не очень понравилась идея бренда бизнесвумэн.
"За это серьезно кто-то готов отдать 25 долларов?", "платишь 25 долларов и получаешь кетчуп?", "это шутка?", "окей, маркетинг", — пишут пользователи Сети.
Напомним, молодая мама Рианна вместе с бойфрендом и сыном вышли в свет. 34-летняя певица родила своего первенца в мае 2022 и с тех пор редко появляется на публике.
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