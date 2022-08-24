Бренд Рианны выпустил блеск для губ в форме кетчупа за тысячу гривен

Фанатам знаменитости не понравилась новая продукция ее бренда.

Косметический бренд американской певицы Рианны представил блеск для губ в форме кетчупа. Об этом представители Fenty Beauty сообщили на своей Instagram-странице.

Beauty-марка знаменитости и бренд MSCHF объявили о выпуске совместной продукции. В коллаборации представлен блеск для губ в виде маленькой упаковки кетчупа.

Представленный набор состоит из шести одинаковых пакетиков, оформленных в виде отдельных упаковок популярного соуса.

"Кетчуп или косметика", — подписали упаковки нового косметического продукта производители блеска.

[ + – ] Блеск для губ в форме кетчупа

Отметим, что такой набор из шести блесков для губ стоит 25 долларов (около тысячи гривен).

[ + – ] Бренд Рианны представил блеск для губ в форме кетчупа

Однако фанатам Рианны не очень понравилась идея бренда бизнесвумэн.

"За это серьезно кто-то готов отдать 25 долларов?", "платишь 25 долларов и получаешь кетчуп?", "это шутка?", "окей, маркетинг", — пишут пользователи Сети.

Напомним, молодая мама Рианна вместе с бойфрендом и сыном вышли в свет. 34-летняя певица родила своего первенца в мае 2022 и с тех пор редко появляется на публике.

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