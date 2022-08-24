Бренд Ріанни випустив блиск для губ у формі кетчупу за тисячу гривень

Фанатам знаменитості не дуже сподобалася нова продукція її бренду.

Косметичний бренд американської співачки Ріанни представив блиск для губ у формі кетчупу. Про це представники Fenty Beauty повідомили на своїй Instagram-сторінці.

Beauty-марка знаменитості та бренд MSCHF оголосили випуск спільної продукції. У колаборації представлено блиск для губ у вигляді маленької упаковки кетчупу.

Представлений набір складається з шести однакових пакетиків, які оформлені у вигляді окремих упаковок популярного соусу.

"Кетчуп чи косметика", — підписали упаковки нового косметичного продукту виробники блиску.

[ + – ] Блиск для губ у формі кетчупу

Зазначимо, що такий набір із шести блисків для губ коштує 25 доларів (близько тисячі гривень).

[ + – ] Бренд Ріанни представив блиск для губ у формі кетчупу

Проте фанатам Ріанни не дуже сподобалася ідея бренду бізнесвумен.

"За це серйозно хтось готовий віддати 25 доларів?", "платиш 25 доларів і отримуєш кетчуп?", "це жарт?", "окей, маркетинг", — пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, молода мама Ріанна разом з бойфрендом та сином вийшли у світ. 34-річна співачка народила свого первістка у травні 2022 і з того часу рідко з'являється на публіці.

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