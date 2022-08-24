Бренд Ріанни випустив блиск для губ у формі кетчупу за тисячу гривень
Фанатам знаменитості не дуже сподобалася нова продукція її бренду.
Косметичний бренд американської співачки Ріанни представив блиск для губ у формі кетчупу. Про це представники Fenty Beauty повідомили на своїй Instagram-сторінці.
Beauty-марка знаменитості та бренд MSCHF оголосили випуск спільної продукції. У колаборації представлено блиск для губ у вигляді маленької упаковки кетчупу.
Представлений набір складається з шести однакових пакетиків, які оформлені у вигляді окремих упаковок популярного соусу.
"Кетчуп чи косметика", — підписали упаковки нового косметичного продукту виробники блиску.
Зазначимо, що такий набір із шести блисків для губ коштує 25 доларів (близько тисячі гривень).
Проте фанатам Ріанни не дуже сподобалася ідея бренду бізнесвумен.
"За це серйозно хтось готовий віддати 25 доларів?", "платиш 25 доларів і отримуєш кетчуп?", "це жарт?", "окей, маркетинг", — пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, молода мама Ріанна разом з бойфрендом та сином вийшли у світ. 34-річна співачка народила свого первістка у травні 2022 і з того часу рідко з'являється на публіці.
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