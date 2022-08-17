Ріанна продемонструвала найтрендовіше взуття сезону (фото)

Артистка продовжує доводити своє звання ікони стилю.

34-річна американська співачка Ріанна продемонструвала найтрендовіше взуття сезону. Про це пише Daily Mail.

Молода мама прогулялася вулицями Манхеттену та потрапила в об'єктиви папараці. Для серпневої прогулянки знаменитість обрала джинсову мініспідницю R13 та білу футболку Noughties. Проте родзинкою аутфіту стали високі замшеві ботфорти Y/Project — новинка сезону, на яку ми радимо звернути особливу увагу, адже вони тільки з'явилися на модній арені.

До луку артистка додала рідкісну вінтажну фісташкову сумку "Анаконда" від Gucci. Волосся Рірі було розпущене, а на обличчі традиційно красувалася яскрава червона помада.

[ + – ] Ріанна в Нью-Йорку

У травні 2022 34-річна Ріанна вперше стала мамою. У співачки та американського репера A$AP Rocky народився син, якого вони ретельно ховають від публіки та не розкривають деталей стосовно малюка, включаючи його ім'я.

Нагадаємо, нещодавно молода мама Ріанна разом з бойфрендом та маленьким сином з'явилася на публіці.

Також Фокус уважно стежить за скандалом навколо батька дитини Ріанни. Американському реперу загрожує до 9 років позбавлення волі за стрілянину в громадському місці.