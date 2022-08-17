Рианна продемонстрировала самую трендовую обувь сезона (фото)
Артистка продолжает доказывать свое звание иконы стиля.
34-летняя американская певица Рианна продемонстрировала самую трендовую обувь сезона. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама прогулялась по улицам Манхэттена и попала в объективы папарацци. Для августовской прогулки знаменитость выбрала джинсовую мини-юбку R13 и белую футболку Noughties. Однако изюминкой аутфита стали высокие замшевые ботфорты Y/Project – новинка сезона, на которую мы рекомендуем обратить особое внимание, ведь они только появились на модной арене.
К луку артистка добавила редкую винтажную фисташковую сумку "Анаконда" от Gucci. Волосы Рири были распущены, а на лице традиционно красовалась яркая красная помада.
В мае 2022 34-летняя Рианна впервые стала мамой. У певицы и американского рэпера A$AP Rocky родился сын, которого они тщательно скрывают от публики и не раскрывают деталей касательно их малыша, включая его имя.
Напомним, недавно молодая мама Рианна вместе с бойфрендом и маленьким сыном появились на публике.
Также Фокус внимательно следит за скандалом вокруг отца ребенка Рианны. Американскому рэперу грозит до 9 лет лишения свободы за стрельбу в общественном месте.