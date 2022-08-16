Отцу ребенка Рианны грозит 9 лет заключения

Артист стрелял в своего друга в общественном месте.

33-летний американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) обвиняется в стрельбе. Музыканту грозит до 9 лет лишения свободы. Об этом сообщает Page Six.

Известно, что накануне бойфренду Рианны официально выдвинули обвинения в нападении на его бывшего товарища — музыканта Терелла Эфрона, выступающего под похожим псевдонимом (A$AP Relli).

"Стрелянина из оружия в общественном месте является серьезным нарушением, которое могло бы закончиться трагическими последствиями не только для жертвы, но и для невинного окружения, которое посещало Голливуд. Мой офис провел тщательное изучение доказательств по этому делу и установил, что добавление обвинения в применении особого огнестрельное оружие стало оправданным", — отметил местный прокурор.

Уже через несколько дней молодой отец предстанет перед судом. И если вину Майерса докажут, ему грозит до 9 лет заключения.

[ + – ] A$AP Rocky и Рианна Фото: Getty Images

Как известно, инцидент произошел еще в конце осени 2021. Тогда Раким Майерс пригласил своего друга в малоизвестное место, чтобы обсудить их конфликты. Однако во время дискуссии бойфренд Рианны достал пистолет и трижды выстрелил в собеседника.

По словам пострадавшего, он получил физические и эмоциональные травмы. Эфрон требует возмещения ущерба в размере не менее 25 000 долларов.

Напомним, весной 2022 музыкант попал в еще один скандал. Его обвиняли в изменах и расставании с беременной Рианной. Однако слухи остались слухами.

Также Фокус писал о первом свидании Ракима и его возлюбленной Рианны после рождения их первенца.