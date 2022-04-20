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После слухов о расставании. Рианна и A$AP Rocky отдыхают на пляже (фото)

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Рианна и A$AP Rocky, Рианна и A$AP Rocky расстались, Рианна и A$AP Rocky на Барбадосе, образы беременной Рианны
Фото: Getty Images | Рианна и A$AP Rocky

Накануне появилась информация о расставании звездной пары.

Беременная певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky отдыхают вместе на Барбадосе — родине артистки. Об этом пишет TMZ.

После слухов о расставании влюбленная пара, ожидающая рождения своего первого ребенка, проводит вместе время на берегу Карибского моря.

Как известно, A$AP Rocky в белой футболке и синих шортах Adidas катался на гидроцикле, а беременная Рианна вместе со своей семьей отдыхала на берегу и наблюдала за возлюбленным.

Беременная Рианна с семьей и A$AP Rocky отдыхают на Барбадосе

34-летняя барбадосская певица выбрала для отдыха красное бикини и трикотажную мини-юбку. Дополнили образ золотые цепи и серьги. Волосы беременная звезда собрала в пучок.

Отметим, что уже в мае 2022 Рианна родит своего первого ребенка. Сообщалось, что это будет девочка. После этого они с A$AP Rocky сыграют свадьбу.

Напомним, накануне появилась информация о расставании Рианны и ее бойфренда из-за того, что A$AP Rocky изменил своей беременной возлюбленной с известной дизайнером Голливуда Аминой Муадди. Впрочем, эта информация официально не подтвердилась.

Также Фокус внимательно следил за каждым модным "беременным" выходом 34-летней Рианны, которая поставила своей целью кардинально изменить моду для беременных своими провокативными образами.