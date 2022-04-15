Рианна и A$AP Rocky расстались — СМИ

Пара ожидает рождения своего первенца.

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Барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky разошлись. Об этом сообщает Marca.

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Первоисточником этой информации стал твит Kurrco, в котором отмечено, что звездная пара разошлась из-за измены A$AP Rocky с дизайнером Аминой Муадди.

[ + – ] Сообщается, что беременная Рианна и A$AP Rocky разошлись

Как известно, 34-летняя Рианна и Амина неоднократно сотрудничали, в частности, над работами капсульных коллекций бренда певицы Fenty. Также услугами дизайнера пользуются многие голливудские звезды.

Пока официальных комментариев по поводу инцидента от знаменитостей нет.

[ + – ] Рианна своими стильными выходами положила начало новой моде для беременных Фото: badgalriri

Отметим, что Рианна и ее давний друг A$AP Rocky ждут своего первого ребенка. А каждый "беременный" выход певицы сопровождается вспышками камер и громкими обсуждениями в Сети. Пара не заключила официальный брак, однако ходили слухи, что после рождения ребенка они узаконят свои отношения.

Напомним, в начале 2022 года сообщалось, что Рианна и ее 33-летний бойфренд планируют свадьбу. Впоследствии звездная пара снялась в "беременной" фотосессии и призналась, что ожидает первенца.

Также Фокус писал о съемке беременной Рианны для Vogue. В интервью для издания певица рассказала, что они с A$AP Rocky не планировали этого ребенка.