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Рианна и A$AP Rocky расстались — СМИ

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Рианна и A$AP Rocky, беременная рианна, Рианна и A$AP Rocky расстались, A$AP Rocky предал Рианни
Фото: Getty Images | Рианна и A$AP Rocky

Пара ожидает рождения своего первенца.

Барбадосская певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky разошлись. Об этом сообщает Marca.

Первоисточником этой информации стал твит Kurrco, в котором отмечено, что звездная пара разошлась из-за измены A$AP Rocky с дизайнером Аминой Муадди.

Сообщается, что беременная Рианна и A$AP Rocky разошлись

Как известно, 34-летняя Рианна и Амина неоднократно сотрудничали, в частности, над работами капсульных коллекций бренда певицы Fenty. Также услугами дизайнера пользуются многие голливудские звезды.

Пока официальных комментариев по поводу инцидента от знаменитостей нет.

Рианна своими стильными выходами положила начало новой моде для беременных
Рианна своими стильными выходами положила начало новой моде для беременных
Фото: badgalriri

Отметим, что Рианна и ее давний друг A$AP Rocky ждут своего первого ребенка. А каждый "беременный" выход певицы сопровождается вспышками камер и громкими обсуждениями в Сети. Пара не заключила официальный брак, однако ходили слухи, что после рождения ребенка они узаконят свои отношения.

Напомним, в начале 2022 года сообщалось, что Рианна и ее 33-летний бойфренд планируют свадьбу. Впоследствии звездная пара снялась в "беременной" фотосессии и призналась, что ожидает первенца.

Также Фокус писал о съемке беременной Рианны для Vogue. В интервью для издания певица рассказала, что они с A$AP Rocky не планировали этого ребенка.