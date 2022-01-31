Рианна и A$AP Rocky ждут ребенка (фото)

Это будет первенец для обоих знаменитостей.

33-летняя американская поп-певица Рианна и ее возлюбленный 33-летний музыкант A$AP Rocky станут родителями. О том, что пара ждет своего первого ребенка, сообщает People.

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На фото, опубликованных изданием, пара гуляет по улицам Нью-Йорка. Рианна выбрала для прогулки ярко-розовую удлиненную куртку, массивные украшения и порванные на коленях светло-синие джинсы. Ее возлюбленный A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) надел джинсовую куртку, светлую кофту и черные брюки.

[ + – ] Беременная Рианна и A$AP Rocky

Напомним, что недавно стало известно о планах Рианны и ее возлюбленного жениться в 2022 году. Также пара заявила о своей готовности стать родителями, хотя ни у Рианны, ни у A$AP Rocky детей на данный момент нет. Этот ребенок станет первенцем для обоих.

[ + – ] Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky в Нью-Йорке

А впервые об отношениях между ними заговорили в январе 2020 года. Тогда папарацци поймали пару в одном из отелей Нью-Йорка. В мае того же года они подтвердили свои романтические отношения, когда 33-летний Раким Майерс заявил в одном из интервью, что Рианна – любовь всей его жизни.

Ранее Фокус писал о том, что индийская актриса Приянка Чопра и ее муж, Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери. Пол, возраст и имя ребенка пара не сообщила.