Ріанна та A$AP Rocky чекають на дитину (фото)

Це буде перша дитина для обох знаменитостей.

33-річна американська поп-співачка Ріанна та її коханий, 33-річний музикант A$AP Rocky стануть батьками. Про те, що пара чекає на свою першу дитину, повідомляє People.

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На фото, опублікованих виданням, пара гуляє вулицями Нью-Йорка. Ріанна обрала для прогулянки яскраво-рожеву подовжену куртку, масивні прикраси та порвані на колінах світло-сині джинси. ЇЇ коханий A$AP Rocky (справжнє ім'я — Ракім Маєрс) надягнув джинсову куртку, світлу кофту та чорні штани.

[ + – ] Вагітна Ріанна та A$AP Rocky

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про плани Ріанни та її коханого одружитися у 2022 році. Також пара заявила про свою готовність стати батьками, хоча ні в Ріанни, ні в A$AP Rocky дітей наразі немає. Ця дитина стане первістком для обох.

[ + – ] Ріанна та її коханий A$AP Rocky у Нью-Йорку

А вперше про стосунки між ними заговорили в січні 2020 року. Тоді папараці зловили пару в одному з готелів Нью-Йорка. У травні того ж року вони підтвердили свої романтичні стосунки, коли 33-річний Ракім Маєрс заявив в одному з інтерв'ю, що Ріанна — любов усього його життя.

Раніше Фокус писав про те, що індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, Нік Джонас стали батьками завдяки сурогатній матері. Про стать, вік та ім'я дитини пара не повідомила.