Ріанна та A$AP Rocky планують весілля

Пара навіть обговорювала свою готовність стати батьками.

33-річна американська R&B і попспівачка Ріанна та 33-річний американський репер A$AP Rocky (справжнє ім'я — Ракім Маєрс) планують одружитися у 2022-му році. Про це пише видання HollywoodLife.

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Як відомо, до такого рішення вони прийшли після спільної зустрічі нового 2022-го року на Барбадосі — батьківщині Ріанни. Проте і покійний батько Роккі родом з Барбадосу, і в нього все ще є купа родичів, які живуть на цьому острові.

Джерело, близьке до зіркової пари, зазначило, що хоча офіційної пропозиції ще не було, це питання часу, адже A$AP Rocky впевнений, що Рі — ідеальна жінка і він не може уявити без неї свого життя. Також відомо, що пара давно обговорювала можливість шлюбу та планування дітей, тому цілком готова до цього. "Вони обидвоє цього хочуть", — зазначив інсайдер видання.

[ + – ] Чутки про роман Рі та Роккі з'явилися ще на початку 2020-го року.

За словами інсайдера, їхні родини схвалюють їхні стосунки. "Роккі має чудові стосунки з родиною Ріанни, і це лише питання часу, коли він зробить пропозицію. Ріанна усвідомлює, що її годинник цокає", – зазначило джерело.

Варто нагадати, що чутки про відносини між Рі та Роккі з'явилися ще на початку 2020-го року. Тоді папараці зловили пару в одному з готелів Нью-Йорка. Проте підтвердилися чутки у травні 2021-го, коли 33-річний музикант заявив в одному з інтерв'ю, що Ріанна — любов усього його життя.

Незважаючи на те, що їхній роман так швидко розвивався, вони встигли закласти основу для чудових стосунків, оскільки були друзями задовго до того, як почали зустрічатися.

Зазначимо, що до A$AP Rocky Ріанна зустрічалася з 33-річним арабським мільярдером Хассаном Джамілем упродовж трьох років. Проте в січні 2020-го вони припинили свій роман.

Нагадаємо, у серпні 2021-го року 33-річну Ріанну визнали найбагатшою співачкою світу. Проте значну частину прибутку їй принесла не музика, а індустрія краси.