Forbes назвав найбагатшу співачку планети

За останні п'ять років Ріанна не випустила жодного альбому, а шалені доходи їй принесла не музика, а індустрія краси і моди.

Співачка Робін Ріанна Фенті, більш відома світові як Ріанна, яка заснувала в 2017 році компанію Fenty Beauty, визнана журналом Forbes найбагатшою виконавицею планети.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Її статки зараз становлять $1,7 мільярдів, що робить її найбагатшою жінкою-музикантом у світі та другою після Опри Вінфрі найбагатшою артисткою.

Саме косметичний бренд допоміг артистці, яка не випустила з 2016 року жодного альбому, увійти в клуб мільярдерів. Вартість Fenty Beauty, 50% якої належить співачці, коштує приблизно $1,4 млрд.

Що стосується решти суми, то більша її частина припадає на її частку в її компанії з виробництва спідньої білизни Savage x Fenty, яка оцінюється в $270 млн, і зовсім небагато в загальному заліку складають її "музичні" доходи.

[ + – ] Ріанна повністю переключилася на бізнес, відклавши музику в сторону Фото: Instagram/badgalriri

Fenty Beauty, спільне підприємство 50 на 50 з французьким конгломератом предметів розкоші LVMH, яким керує Бернар Арно, найбагатша людина в світі, пропонує косметику для будь-якого клієнта. Тільки тональної основи бренд створив 50 відтінків, причому як для кольорових жінок, які важче знайти в продажу, так і для світлошкірих. За даними LVMH, до 2018 року, першого повного календарного року, лінія приносила понад $550 мільйонів доларів річного доходу, випереджаючи інші засновані знаменитостями бренди, такі як Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер, KKW Beauty Кім Кардаш'ян Вест і Honest Co.

У той час як у період пандемії продажі косметики сповільнилися, косметичні компанії коштують як ніколи дорого. За оцінками Forbes, загальна вартість Fenty Beauty становить приблизно $2,8 мільярдів доларів, і всі ознаки вказують на те, що компанія, як і її ціна, продовжує зростати. У своєму річному звіті за 2020 рік LVMH зазначив, що Fenty Skin, запущена в минулому році, дала "дуже великонадійний старт" і "викликала безпрецедентний ажіотаж", і що Fenty Beauty "зберегла свою привабливість як провідний бренд косметики".

Косметичний бренд — не єдине дітище Ріанни з обігом у мільярд доларів. У лютому її лінія спідньої білизни Savage x Fenty отримала фінансування в розмірі $115 мільйонів доларів при оцінці в мільярд доларів. Компанія, заснована в 2018 році як спільне підприємство з TechStyle Fashion Group, має як акціонерів великих інвесторів, таких як Marcy Venture Partners із Jay-Z і приватну інвестиційну фірму L. Catterton. За оцінками Forbes, Ріанна зберігає 30%-ву частку в цьому бізнесі.

[ + – ] Співачка поділилася своїм новим статусом мільярдерки в соцмережі

Однак бувають у Ріанни і невдачі в бізнесі. Так, у лютому LVMH і співачка підтвердили в заяві Forbes, що вони закрили своє інше підприємство — будинок моди й аксесуарів Fenty. Створений в 2019 році бренд Fenty прагнув розширити імперію артистки та запропонувати моделі різних розмірів. Але, як і більшість люксових модних брендів, ця дорога лінія постраждала під час пандемії, випустивши свою останню колекцію у листопаді 2020 року.

Нагадаємо, навесні Ріанна купила розкішний маєток у Беверлі-Гіллз, заплативши за нього $13,8 млн, а наприкінці липня співачка анонсувала новий аромат.