Сексуальний і чуттєвий: Ріанна анонсувала свій перший аромат

Нова туалетна вода буде мати назву Fenty

Американська співачка Ріанна анонсувала випуск першого аромату під своїм брендом. Вона повідомила своїм 102 мільйонам підписників в Instagram, що він буде "чуттєвим, упевненим і сексуальним".

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Рекламуючи свій новий продукт, співачка опублікувала два чорно-білих знімки, на яких постала в шкіряній куртці і діамантових сережках.

[ + – ] Усі фото: Instagram/badgalriri

У своїй історії в Instagram Ріанна поділилася відео флакона парфумів, однак, розібрати, який саме вони матимуть вигляд, неможливо.

Нагадаємо, у березні суперзірка зареєструвала товарний знак для лінії засобів і засобів по догляду за волоссям, від шампуню до блиску для волосся, під назвою Fenty Hair.

Ріанна, названа найбагатшою жінкою-музикантом у світі у 2019 році, наразі випускає лінію спідньої білизни Savage X Fenty, косметичні лінії Fenty Beauty і Fenty Skin.

Популяризує вона їх головним чином у своєму Instagram. Вона фотографується у всіх моделях білизни і демонструє, як використовує свою косметику.

Як повідомляла The New York Times у грудні минулого року, бренд спідньої білизни приносить їй близько 150 мільйонів доларів доходу, а продажі в інтернет-магазині Fenty Skin менш ніж за чотири місяці досягли 30 мільйонів доларів.

За даними Forbes, у 2018 році виручка Fenty Beauty становила 570 мільйонів доларів.

Тому, швидше за все, туалетна вода, випущена під її брендом, принесе Ріанні чимало грошей. Тим більше, що шанувальники часто натякали їй в соцмережах, що хотіли б бачити ще й цю лінійку продукту в магазинах.