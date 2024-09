У музеї мадам Тюссо воскову копію Ріанни переодягли в мінісукню (фото)

Публіці оновлену фігуру Ріанни покажуть 27 вересня.

Воскову копію барбадоської співачки Ріанни в музеї мадам Тюссо переодягли. Тепер на ній гламурна шовкова м'ятна сукня з глибоким вирізом від Fenty, яку вона одягала на церемонії вручення премії British Fashion Awards у Royal Albert Hall 2019 року, пише Daily Mail.

Незабутній образ був ретельно відтворений у музеї на Бейкерс-стріт. Крім сукні, на фігурі артистки накидка з рукавами-рукавичками, туфлі в тон і прикраси.

Широкій публіці оновлену Ріанну в музеї покажуть 27 вересня.

На заході, де Ріанна виблискувала в цьому вбранні, супроводжував її бойфренд Asap Rocky. В одному з інтерв'ю репер з Гарлема зізнався, що ця сукня на співачці — одне з його найулюбленіших вбрань.

"Ріанна — це сила в красі, моді та музиці, вона дійсно сяє, як діамант. Її образ на церемонії вручення премії British Fashion Awards 2019 став такою заявою, що ми просто зобов'язані були повторити цей незабутній момент! Ріанна займає особливе місце в серцях кожного, і тепер у наших відвідувачів є шанс побачити її в All of the Lights! Ми раді подарувати шанувальникам незабутній момент з головним босом", — сказала Джо Кінсі, менеджер студії в музеї мадам Тюссо в Лондоні, сказала:.

Нову воскову фігуру буде представлено в зоні Fashion Runway у музеї мадам Тюссо в Лондоні. Поруч із нею розташуються РуПол, Зендая і Кендалл Дженнер.

Зараз Ріанна практично не співає, оскільки зосередилася на своїх синах і бізнес-імперії, яка зробила її мільярдеркою. Вона 2017 року заснувала косметичну компанію Fenty 2017 року. Станом на 29 серпня 2024 року її оцінювали приблизно у $2,8 мільярда, а Ріанна володіла 50-відсотковою часткою в організації.

Наступного року вона запустила свою лінію нижньої білизни Savage x Fenty, яка мала великий успіх.

Раніше Фокус писав, що Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J'adore Dior.