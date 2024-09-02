Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J "adore Dior (відео)

Зйомки ролика проходили у Версалі, і в кадрі — дуже багато золота.

Related video

36-річна барбадоська співачка Ріанна стала новим обличчям аромату Dior J'adore L'Or, замінивши голлівудську суперзірку Шарліз Терон. Модний дім уже представив перший рекламний відеоролик за участю артистки, пише Harper's BAZAAR.

Парфуми J'adore від Dior — це сучасна ікона, представлена деякими з найвпізнаваніших облич у світі, від супермоделі Кармен Касс у 90-х до титулованої актриси Шарліз Терон, яка була обличчям аромату протягом 20 років. Оскільки бренд вступає в нову еру ароматів з директором зі створення парфумерії Франсісом Куркджяном біля керма, цілком природно, що і музу обрано нову.

Ріанну на цю роль взяли не випадково. Ще 2015 року вона стала обличчям модної кампанії Dior Secret Garden. Тепер вона повернулася до Версаля з фотографом Стівеном Кляйном для останньої інтерпретації J'adore, L'Or Essence de Parfum

"Оркестровка зустрічі Ріанни і J'adore у Версалі була воістину надихаючим викликом. Ми вже насолоджувалися передчуттям цього досвіду у фільмі "Таємний сад", знятому 2015 року, але атмосфера була зовсім іншою і більш нічною. У J'adore все було зосереджено на золоті та світлі. Я хотів створити візуальний діалог між класичним стилем 18 століття і неймовірно сучасною красою Ріанни. Цей фільм винаходить новий всесвіт, який з'єднує кілька світів і кілька епох і примудряється досягти природної та сяючої універсальної привабливості", — розповів автор ролика.

У рекламній кампанії представлена фантастична кількість золота. Співачка йде знаменитим дзеркальним залом.

"Це мрія в золоті. J'adore тісно пов'язаний із золотом своїм кольором, своїм флаконом і своїм образом. Ніде у світі ви не зможете бути оточені такою кількістю золота, як у Версалі", — каже Ріанна.

За словами Кляйна, у співачці є "щось чудове, що перевершує красу і талант у воістину екстравагантній манері".

"З J'adore вона перетворюється на живу богиню, королеву у своєму королівстві, яка повністю втілює шляхетний характер парфумів", — підкреслив фотограф.

Раніше Фокус писав, що Ріанна обрадувала фанатів довгоочікуваною новиною.