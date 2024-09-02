Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior (видео)

Съемки ролика проходили в Версале, и в кадре – очень много золота.

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36-летняя барбадосская певица Рианна стала новым лицом аромата Dior J'adore L'Or, заменив голливудскую суперзвезду Шарлиз Тэрон. Модный дом уже представил первый рекламный видеоролик с участием артистки, пишет Harper's BAZAAR.

Духи J'adore от Dior — это современная икона, представленная некоторыми из самых узнаваемых лиц в мире, от супермодели Кармен Касс в 90-х до титулованной актрисы Шарлиз Терон, которая была лицом аромата в течение 20 лет. Поскольку бренд вступает в новую эру ароматов с директором по созданию парфюмерии Франсисом Куркджяном у руля, вполне естественно, что и муза выбрана новая.

Рианну на эту роль взяли не случайно. Еще в 2015 году она стала лицом модной кампании Dior Secret Garden. Теперь она вернулась в Версаль с фотографом Стивеном Кляйном для последней интерпретации J’adore, L’Or Essence de Parfum

"Оркестровка встречи Рианны и J’adore в Версале была поистине вдохновляющим вызовом. Мы уже наслаждались предвкушением этого опыта в фильме "Тайный сад", снятом в 2015 году, но атмосфера была совершенно иной и более ночной. В J’adore все было сосредоточено на золоте и свете. Я хотел создать визуальный диалог между классическим стилем 18 века и невероятно современной красотой Рианны. Этот фильм изобретает новую вселенную, которая соединяет несколько миров и несколько эпох и умудряется достичь естественной и сияющей универсальной привлекательности", – рассказал автор ролика.

В рекламной кампании представлено фантастическое количество золота. Певица идет по знаменитому зеркальному залу.

"Это мечта в золоте. J’adore тесно связан с золотом своим цветом, своим флаконом и своим образом. Нигде в мире вы не сможете быть окружены таким количеством золота, как в Версале", – говорит Рианна.

По словам Кляйна, в певице есть "что-то замечательное, что превосходит красоту и талант в поистине экстравагантной манере".

"С J’adore она превращается в живую богиню, королеву в своем королевстве, которая полностью воплощает благородный характер парфюма", – подчеркнул фотограф.

Ранее Фокус писал, что Рианна обрадовала фанатов долгожданной новостью.