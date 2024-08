Рианна обрадовала фанатов долгожданной новостью

Последний альбом Рианны вышел в 2016 году и стал одним из самых успешных в ее карьере.

36-летняя барбадосская певица Рианна наконец решила всем напомнить о себе новым в музыке. Артистка, последняя пластинка которой увидела мир восемь лет назад, готовит выход нового сборника песен. Об этом пишет The Sun со ссылкой на "хорошо осведомленного музыкального инсайдера".

Этот альбом станет девятым в музыкальной карьере артистки. Она собирается стать хедлайнером фестиваля Гластонбери 2025 в Англии, чтобы презентовать новые песни.

Восьмая пластинка Рианны "Anti" в 2016 году стала одной из лучших в ее карьере. После ее выхода артистка в основном сосредоточилась на управлении и продвижении своих успешных компаний по производству косметики и нижнего белья, заработав первый миллиард, а также занялась своей личной жизнью, начав встречаться с рэпером A$AP Rocky.

В мае 2022 года у влюбленных родился сын по имени RZA, а во время своего выступления на "Супербоуле" в феврале 2023 года Рианна шокировала фанатов, объявив, что ждет второго ребенка. В августе на свет появился еще один мальчик, которого назвали Риот Роуз.

A$AP Rocky со своими сыновьями

Теперь, добившись успехов в бизнесе и заведя семью, знаменитость обратила внимание на фанатов, которые так давно ждут ее новых работ.

Инсайдеры говорят, что за последние несколько лет она записала песни с участием "множества разных людей", в том числе с соавторами Alesso и Diplo. Певица и автор песен якобы колебалась между несколькими жанрами, пытаясь создать свой звук, хотя поклонники, возможно, никогда не услышат ее прерванные эксперименты.

"Она прошла путь от поп-музыки до регги, хип-хопа и всего, что было между ними. Но поскольку она хочет, чтобы это звучало свежо, и из-за того, где находится Рианна в своей жизни, практически все было выброшено", – отмечают источники.

По их словам, некоторые песни были изменены и переделаны для финальной версии альбома, "но большинство полностью законсервированы, когда она вернулась в студию в начале этого года".

"Рианна уже некоторое время находится в студии, и все наконец-то складывается", — добавил информатор.

Как известно, Рианна имеет тенденцию выпускать свои альбомы ближе к концу года. Однако релиз может быть перенесен на начало 2025 года из-за медленной скорости производства виниловых пластинок, популярность которых значительно возросла в последние годы.

Рианна активно развивает свой бренд косметики

Возвращение Рианны к музыке последует за четвертым альбомом ее партнера A$AP Rocky Don't Be Dumb, который выйдет 30 августа этого года. На данный момент он выпустил несколько предварительных синглов с альбома, включая D.M.B., S***tin' Me, RIOT (Rowdy Pipe'n) и Same Problems?.

В июне рэпер представил еще один сингл в качестве промо для рекламной кампании своей дебютной коллекции одежды American Sabotage, в котором принял участие их двухлетний сын RZA.

Тем временем, одним из следующих крупных проектов Рианны станет продюсирование фильма "Смурфики" студии Paramount Animation и озвучит персонажа Смурфетту.

Сейчас она пишет и записывает несколько новых песен для саундтрека к фильму.

Кроме Рианны, в картине будут сниматься Ник Офферман из сериала "Парки и зоны отдыха", Наташа Лионн, Джей Пи Карлиак, Дэн Леви, Эми Седарис, Ник Кролл, Джеймс Корден, Октавия Спенсер, звезда сериала "Тед Лассо" Ханна Уоддингем, Сандра О, Алекс Винтер, Билли Лурд, Холо Маридуэнья, Курт Рассел и Джон Гудман.

Семейный фильм выйдет в кинотеатрах США и Великобритании 14 февраля 2025 года.

Ранее Фокус писал, что Рианна стала новым лицом парфюма J'Adore Dior, сменив Шарлиз Терон.