Рианна сообщила о второй беременности во время нашумевшего выступления (фото, видео)

Артистка вернулась на сцену максимально эффектно.

Related video

34-летняя барбадосская певица и бизнесвумен-миллиардерша Рианна стала настоящей сенсацией на воскресном Super Bowl. И это касается не только ее первого за последние пять лет выступления, но и сообщения о второй беременности всего через девять месяцев после рождения первенца.

На сцену стадиона State Farm в Глендейле. Аризона, Рири вышла в тотал-луке красного цвета. На ней было обтягивающее боди, пуховик Alaia, кроссовки коллаб Maison Margiela X Salomon и кастомный топ Loewe, над которым работал Джонатан Андерсон. Несмотря на объемный наряд, зрители смогли четко увидеть округлившийся живот певицы. Представитель звезды подтвердил новость о ребенке вскоре после окончания выступления.

[ + – ] Рианна появилась на сцене в красном Фото: Getty

Несмотря на беременность, Рианна исполнила очень опасные трюки. В частности, она начала шоу, подвешенная на платформе высоко над полем. Затем она спустилась и присоединилась к группе танцоров. Ранее на подобный риск пошла Бейонсе, когда была беременна двойней.

Во время выступления, которое длилось 14 минут, Рианна исполнила 12 песен, среди которых такие хиты как Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella и Diamonds. Еще одной сенсацией вечера стала сурдопереводчица, которая переводила круче, чем Рианна танцевала.

13 мая прошлого года артистка стала мамой впервые, родив своему возлюбленному, рэперу A$AP Rocky сына, лицо которого начала показывать публике только недавно. По словам друзей, она буквально одержима своим ребенком. Вторую беременность пара долгое время держала в секрете и объявила об этом максимально эффектно.

Теперь поклонники гадают, когда же они услышат новый альбом звезды. Новых сольных пластинок Рианна не выпускала с января 2016 года. Ее единственная сольная музыка за последние семь лет вышла в октябре, когда она выпустила альбом Lift Me Up в честь покойного актера Чедвика Боузмана для Marvel.

Напомним, ранее Фокус писал, что в 2023-м Рианна подумывала отправиться в мировое турне, однако теперь ее планы могут претерпеть существенные изменения.