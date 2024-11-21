Венсан Кассель вывел в свет беременную возлюбленную (фото)

Нара Баптиста в ожидании своего первого ребенка. А у Касселя уже есть трое дочерей от Моники Беллуччи и Тины Кунаки.

57-летний французский актер Венсан Кассель вышел на публику с беременной возлюбленной, 28-летней бразильской моделью Нарой Баптистой. Фото избранница звезды фильма "Черный лебедь" поделилась в соцсетях.

Пара появилась на премьере фильма "Сент-Экзюпери", в котором Кассель сыграл главную роль.

Для выхода бывший муж Моники Беллуччи выбрал бежевый плащ, под который надел молочную водолазку, бежевый кардиган и мешковатые джинсы. Тем временем Нара Баптиста была в черном мини-платье с белым воротником. Она собрала свои темные волосы в прическу. На ногах беременной модели были туфли в тон на низком каблуке.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Отметим, что избранница Венсана Касселя родит ему четвертого ребенка. В свое время в браке с Моникой Беллуччи на свет появились дочери Дева и Леони. А вторая жена актера Тина Кунаки родила ему дочь Амазонию.

Для 28-летней Нары ребенок станет первым. О ее отношениях с французом стало известно около года назад. В апреле 2023 года он развелся с Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Напомним, Нара Баптиста показала "беременные" кадры.

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